СМИ узнали о жалобе директоров АФК «Система» Путину на иск «Роснефти»

В письме президенту Владимиру Путину независимые директора АФК «Система» назвали иск «Роснефти» на 170,6 млрд руб. «иррациональным». По их мнению, действия руководства «Роснефти» наносят удар по инвестиционному климату в России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Независимые члены совета директоров АФК «Система» обратились с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором назвали иск нефтяной компании «Роснефть» на 170,6 млрд руб. «необоснованным и иррациональным», пишет «Коммерсантъ». Факт отправки послания изданию подтвердил источник, близкий к совету директоров АФК «Система».

Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям. Оно было отправлено, по данным газеты, 15 июня 2017 года.

Авторы послания попросили президента обратить внимание на «тревожную ситуацию», связанную с иском. Процесс по делу, рассмотрение которого по существу начнется 27 июня, по их мнению, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату в целом, «существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды». По мнению независимых директоров, иск является «необоснованным и иррациональным» по ряду оснований. Во-первых, «Роснефть» требует от АФК «компенсации за обычные корпоративные процедуры», предусмотренные законами России. Во-вторых, исковые требования рассчитаны в иностранной валюте, «обосновывая финальную сумму падением курса рубля».

«Роснефть», указано в письме, «демонстрирует стремление отдельных госкомпаний продолжить распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий». А это ведет к снижению конкуренции на внутреннем рынке, ослаблению доверия инвесторов к экономике РФ и, «как следствие, к снижению необходимых России инвестиций».​​​

Авторы письма попросили Путина «содействовать в урегулировании спора», при этом выразив надежду на «справедливое судебное разбирательство».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил изданию: «Независимые директора, наверное, действуют в интересах АФК «Система». По его словам, если бы авторы письма действовали в интересах «Башнефти», то «никаких писем бы и не писали». «Публичная позиция независимых директоров чрезвычайно уязвима, потому что экономическое содержание иска в том, что АФК, делая вид, что она является собственником, просто высасывала «Башнефть» самым что ни на есть циничным и абсолютно беззастенчивым способом», — пояснил Леонтьев.

Об иске «Роснефти» в Арбитражный суд Башкирии о взыскании с АФК «Система» 106,6 млрд руб. стало известно в мае 2017 года. По мнению истца, структуры АФК «Система», которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», нанесли башкирской компании ущерб, поскольку «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения». 24 мая стало известно, что ​«Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. Представитель компании Михаил Леонтьев рассказал тогда РБК, что она переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

В интервью газете Financial Times в начале июня глава «Роснефти» Игорь Сечин опроверг предположение, что за его спором с Владимиром Евтушенковым кроется что-то личное. Он заявил тогда, что у него «нет конфликта с Евтушенковым; ничего личного». В интервью FT Сечин объяснил причину иска к АФК «Система» тем, что не мог «не защитить своих акционеров». «И я поступил правильно. Я пошел в суд», — сказал тогда глава «Роснефти».