FT узнала о планах Усманова купить контроль над «Арсеналом» за $1,3 млрд

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен выкупить акции футбольного клуба «Арсенал» у американского спортивного магната и основного акционера клуба Стэна Кронке (67%), пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По данным издания, Усманов уже сделал предложение Кронке на сумму $1,3 млрд. Исходя из этого, весь клуб оценен примерно в $2 млрд.
В настоящий момент Усманову принадлежит 30,04% акций клуба. Кронке пока не дал официального ответа на предложение российского миллиардера. «Две недели назад я думал, что сделка может реально состояться. Теперь я в этом не уверен », — говорит осведомленный собеседник FT.
Представители Кронке и «Арсенала» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию изданию. Представитель инвестиционной компании Red&White, через которую Усманов владеет своим пакетом акций, отказался от комментариев.
В настоящее время «Арсенал» занимает пятое место в Премьер-лиге и может впервые за последние 20 лет не попасть в Лигу чемпионов. Если клуб пропустит европейский турнир, он потеряет около £50 млн, указывает FT.
Алишер Усманов в своем интервью Bloomberg, опубликованном в прошлом месяце, возложил ответственность за низкие результаты клуба не только на тренера команды Арсена Венгера, но и на Кронке и совет директоров клуба, куда сам Усманов не входит. По данным FT, есть и другие желающие приобрести акции у Кронке.