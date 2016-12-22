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FT узнала о планах Усманова купить контроль над «Арсеналом» за $1,3 млрд
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Наталья Демченко
FT узнала о планах Усманова купить контроль над «Арсеналом» за $1,3 млрд

Алишер Усманов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Миллиардер Алишер Усманов, который владеет 30% акций футбольного клуба «Арсенал», направил основному акционеру клуба Стэну Кронке запрос на покупку контрольного пакета акций на сумму $1,3 млрд. Об этом говорят осведомленные источники Financial Times

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен выкупить акции футбольного клуба «Арсенал» у американского спортивного магната и основного акционера клуба Стэна Кронке (67%), пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Усманов уже сделал предложение Кронке на сумму $1,3 млрд. Исходя из этого, весь клуб оценен примерно в $2 млрд.

В настоящий момент Усманову принадлежит 30,04% акций клуба. Кронке пока не дал официального ответа на предложение российского миллиардера. «Две недели назад я думал, что сделка может реально состояться. Теперь я в этом не уверен », — говорит осведомленный собеседник FT.

Представители Кронке и «Арсенала» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию изданию. Представитель инвестиционной компании Red&White, через которую Усманов владеет своим пакетом акций, отказался от комментариев.

В настоящее время «Арсенал» занимает пятое место в Премьер-лиге и может впервые за последние 20 лет не попасть в Лигу чемпионов. Если клуб пропустит европейский турнир, он потеряет около £50 млн, указывает FT.

Алишер Усманов в своем интервью Bloomberg, опубликованном в прошлом месяце, возложил ответственность за низкие результаты клуба не только на трене​ра команды Арсена Венгера, но и на Кронке и совет директоров клуба, куда сам Усманов не входит. По данным FT, есть и другие желающие приобрести акции у Кронке. 

Теги
Алишер Усманов, «Арсенал»
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