СК провел обыски в головном офисе О1 Properties

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сотрудники Следственного комитета в пятницу пришли с обысками в головной офис О1 Properties, занимающейся офисной недвижимостью. В самой инвестиционной компании сообщили, что это связано с делом о причинении ущерба спортивному обществу «Динамо»

Собеседник РБК в Следственном комитете сообщил, что в компании проводится обыск, который связан с делом спортивного общества «Динамо». Факт следственных действий РБК подтвердили и в пресс-службе компании. По словам представителя О1 Properties Елены Белевцевой, они связаны с уголовным делом против сотрудников общества «Динамо».

«Мы оказываем следствию полное содействие», - сказала Белевцева.

Накануне уголовным делом об ущербе спортивному обществу «Динамо» в Следственном комитете объяснили и обыски в центральном офисе группы компаний ПИК. В самой компании указали, что следственные действия не были связаны ни с деятельностью ПИК, ни с ее сотрудниками.

Источники ТАСС утверждают, что обыски проводили сотрудники ФСБ. По данным РБК, рядом с офисом ПИК во время обыска дежурил ОМОН.

Уголовное дело по факту причинения ущерба Московскому городскому отделению всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» было возбуждено 11 февраля по ч.2 ст.201.

О каком конкретно проекте идет речь, осталось неясным. Однако в 2006 году компания Horus Сapital, принадлежащая нынешнему президенту ГК «ПИК» Сергею Гордееву, намеревалась застроить 6 га на месте водного стадиона «Динамо» (общая площадь участка составляла около 16,7 га). Компания планировала построить спортивный комплекс площадью около 10–15 тыс. кв. м и бизнес-парк «Олимпия Парк» на 50 тыс. кв. м, инвестировав около $120 млн, писала газета «Бизнес».



Позже площадь бизнес-парка увеличилась до 70 тыс. кв. м. Однако в конце 2010 года Horus Capital продала недостроенный «Олимпия Парк» O1 Properties Бориса Минца, которая ввела его в эксплуатацию летом 2011 года. В начале 2013 года объект в очередной раз сменил владельца: им стала компания «Лаборатория Касперского». При этом сам дворец спорта на «Водном стадионе», который изначально входил в инвестконтракт между Horus Сapital и спортивным обществом «Динамо», открылся только в апреле 2013 года.



Источник РБК, знакомый с условиями сделки по продаже «Олимпия Парка», заявил, что все условия этого инвестконтракта с обществом «Динамо» были исполнены. При этом он предположил, что претензии «Динамо» могут быть связаны с тяжелым финансовым положением общества, в котором оно оказалось в последнее время.



29 декабря 2016 года ВТБ продал 74,99% акций АО «ФК «Динамо-Москва» за символический 1 руб. всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо». Ранее председатель ВФСО Владимир Стржалковский говорил, что в 2017 году бюджет футбольного клуба «Динамо» будет сокращен на 60%.