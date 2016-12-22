Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
СК провел обыски в головном офисе О1 Properties 14:30 В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью 14:32 Bloomberg рассказал об обеспокоенности Кремля по поводу будущего Трампа 14:23 Греф назвал параноидальным отношение США к России 09:05 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном 01:01 Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний 14:52 Власти Москвы назвали первый район переселения по программе реновации 12:02 Центробанк сообщил о пострадавших от WannaCry российских банках 14:41 В ВДВ России появились «эталонные» подразделения 12:10 Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов 09:23 Госдума поддержала отмену открепительных и перенос президентских выборов 15:05 На покупку «дочки» ВЭБа нацелился один из богатейших людей Украины 11:26
Лента новостей 15:13 МСК
Главный тренер «Зенита» извинился перед журналистами за оскорбление Спорт, 15:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 57,09 Продажа 57,12 EUR НАЛ. 63,69 63,75 В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом Общество, 14:54 Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний Общество, 14:52 Центробанк сообщил о пострадавших от WannaCry российских банках Политика, 14:41 Google приобрел домен Gmail.ru Технологии и медиа, 14:40 В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью Технологии и медиа, 14:32 СК провел обыски в головном офисе О1 Properties Бизнес, 14:30 Роскосмос сообщил о временном неиспользовании спутника «Ресурс-П» Технологии и медиа, 14:27 Bloomberg рассказал об обеспокоенности Кремля по поводу будущего Трампа Политика, 14:23 ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media Технологии и медиа, 14:01 В ФАС заявили о сбое в работе телефонов и интернета Технологии и медиа, 13:56 Ватикан не подтвердил вызов украинского посла на прием к папе римскому Политика, 13:43 В Госдуме допустили перенос слушания по законопроекту о пятиэтажках Политика, 13:35 Британия пообещала арестовать Ассанжа после выхода из посольства Эквадора Общество, 13:29 Температура в Москве в ночь на понедельник опустится до нуля Общество, 13:24 В украинском городе Кропивницкий взорвался автомобиль Общество, 13:23 ВЭБ допустил закрытие сделки по продаже украинской «дочки» к 1 июля Финансы, 13:20 РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» после матча с «Тереком» Спорт, 13:20 Зампредом ВЭБа стала директор правового департамента Минфина Экономика, 13:18 «МегаФон» сообщил о снижении «успешности дозвона» на 30% Технологии и медиа, 13:15 Стрелявшего в таксиста телохранителя Яроша арестовали на два месяца Политика, 13:15 Курс евро на завтра  13:11 EUR ЦБ 63.6479 -0.3488 Курс доллара на завтра  13:11 USD ЦБ 57.1602 -0.3081 Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет Экономика, 12:57 Умер чемпион СССР по футболу Владимир Дударенко Спорт, 12:51 Милонов предложил ввести наказание за незаконную магическую деятельность Общество, 12:48 Патрушев рассказал о семи миллионах неонацистов в ЕС Политика, 12:46
СК провел обыски в головном офисе О1 Properties
Материалы по теме Акции группы ПИК упали на 6% после сообщений об обысках в компании В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски СМИ узнали о решении ВТБ продать акции ФК «Динамо-Москва» за один рубль «Норникель» заявил об отсутствии планов спонсировать ФК «Динамо»
14:30
Алексей Пастушин, Илья Рождественский, Артем Филипенок
СК провел обыски в головном офисе О1 Properties
Фото: Олег Яковлев / РБК
Сотрудники Следственного комитета в пятницу пришли с обысками в головной офис О1 Properties, занимающейся офисной недвижимостью. В самой инвестиционной компании сообщили, что это связано с делом о причинении ущерба спортивному обществу «Динамо»

Собеседник РБК в Следственном комитете сообщил, что в компании проводится обыск, который связан с делом спортивного общества «Динамо». Факт следственных действий РБК подтвердили и в пресс-службе компании. По словам представителя О1 Properties Елены Белевцевой, они связаны с уголовным делом против сотрудников общества «Динамо».

«Мы оказываем следствию полное содействие», - сказала Белевцева.

Накануне уголовным делом об ущербе спортивному обществу «Динамо» в Следственном комитете объяснили и обыски в центральном офисе группы компаний ПИК. В самой компании указали, что следственные действия не были связаны ни с деятельностью ПИК, ни с ее сотрудниками.

Источники ТАСС утверждают, что обыски проводили сотрудники ФСБ. По данным РБК, рядом с офисом ПИК во время обыска дежурил ОМОН.

Уголовное дело по факту причинения ущерба Московскому городскому отделению всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» было возбуждено 11 февраля по ч.2 ст.201.

О каком конкретно проекте идет речь, осталось неясным. Однако в 2006 году компания Horus Сapital, принадлежащая нынешнему президенту ГК «ПИК» Сергею Гордееву, намеревалась застроить 6 га на месте водного стадиона «Динамо» (общая площадь участка составляла около 16,7 га). Компания планировала построить спортивный комплекс площадью около 10–15 тыс. кв. м и бизнес-парк «Олимпия Парк» на 50 тыс. кв. м, инвестировав около $120 млн, писала газета «Бизнес».

Позже площадь бизнес-парка увеличилась до 70 тыс. кв. м. Однако в конце 2010 года Horus Capital продала недостроенный «Олимпия Парк» O1 Properties Бориса Минца, которая ввела его в эксплуатацию летом 2011 года. В начале 2013 года объект в очередной раз сменил владельца: им стала компания «Лаборатория Касперского». При этом сам дворец спорта на «Водном стадионе», который изначально входил в инвестконтракт между Horus Сapital и спортивным обществом «Динамо», открылся только в апреле 2013 года.

Источник РБК, знакомый с условиями сделки по продаже «Олимпия Парка», заявил, что все условия этого инвестконтракта с обществом «Динамо» были исполнены. При этом он предположил, что претензии «Динамо» могут быть связаны с тяжелым финансовым положением общества, в котором оно оказалось в последнее время.

29 декабря 2016 года ВТБ продал 74,99% акций АО «ФК «Динамо-Москва» за символический 1 руб. всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо». Ранее председатель ВФСО Владимир Стржалковский говорил, что в 2017 году бюджет футбольного клуба «Динамо» будет сокращен на 60%. 

Теги
СК, О1 Properties
Другие материалы РБК
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку