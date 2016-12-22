Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых

Борис Титов Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

За три месяца налоговыми каникулами для самозанятых воспользовалось 40 человек. Бизнес-омбудсмен считает, что этот институт «фактически провалился»

За первые три месяца действия в России нормы о двухлетних налоговых каникулах для репетиторов, нянь и домработниц заявки для получения статуса самозанятых подали всего 40 человек. Об этом пишет в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФНС, предоставленные изданию бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Так, на учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года было поставлено 27 граждан России и 13 иностранцев. В Москве, например, с населением 12 млн человек подано всего два уведомления на услуги уборки и по одному на репетиторство и услуги няни.

В беседе с изданием Титов заявил, что «внедрение этого института [самозанятых] на сегодняшний день фактически провалилось». «Под его действие попадают всего три профессии, в нашем варианте их было 45», — сказал бизнес-омбудсмен.

Двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы, объявлены в России с 2017 года. С подачи Минфина от уплаты налогов и соцвзносов были освобождены лишь три категории граждан — репетиторы, домработницы, няни и сиделки. Эксперты еще тогда говорили, что налоговые каникулы не решат проблему вывода самозанятых из тени.

В беседе с «Коммерсантом» Титов подчеркнул, что будет продвигать свои предложения, суть которых сводится к регистрации самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в год.

По оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудится от 15 млн до 22 млн человек, отмечает издание.