Минфин не поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь

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Минфин подготовил отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект о запрете скидок на алкоголь. Инициативу, направленную на предотвращение «алкоголизации населения», ранее поддержали в Минпромторге и Роспотребнадзоре

Минфин выступил против внесенного в Госдуму законопроекта о запрете скидок на алкоголь, говорится в письме за подписью замминистра Ильи Трунина (есть у РБК). Документ был подготовлен в ответ на обращение «Опоры России», которая в середине марта попросила заместителя председателя правительства Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль, не поддерживать запрет скидок на спиртное.

«В настоящее время Минфином России подготовлен отрицательный проект отзыва на законопроект, который после межведомственного согласования будет направлен в правительство Российской Федерации», — говорится в письме Минфина.

Законопроект о запрете стимулирования продаж алкоголя с помощью скидок и бесплатной раздачи товара 10 февраля 2017 года внесла в Госдуму группа депутатов ЛДПР. По их мнению, доступные цены на спиртное провоцируют «алкоголизацию населения». Инициативу поддержали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания, и должны быть запрещены», — сказала Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов (цитата по «РИА Новости»).

В письме Хлопонину президент «Опоры России» Александр Калинин утверждал, что запрет скидок не снизит ценовую доступность алкоголя, поскольку на этот фактор «влияет акцизная политика и установление правительством минимальной розничной цены отдельных видов алкогольной продукции, ниже которой продажа запрещена, даже с учетом скидок». При этом, по мнению Калинина, мера приведет к росту потребления нелегальной продукции, а также отрицательно скажется на продажах напитков с маленьким сроком годности — «живом» пиве, сидре, пуаре и медовухе.

Опрошенные ранее РБК участники рынка также выступали против законопроекта. В частности, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев утверждал, что основная функция скидочных акций — «уменьшить стоки при перепроизводстве». Причем промо-акции позволяют потребителям сделать выбор в пользу того или иного бренда, но «никак не способствуют увеличению размера покупок».

Чтобы реализовать предложение депутатов, понадобилось бы в каждом конкретном случае определять, действительно ли магазин дает скидку, или речь идет об обычном изменении цены, говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Учитывая, что в России насчитывается 220 тыс. розничных точек, торгующих алкоголем, выполнить это невозможно, резюмирует он.