Владелец «Настюши» передаст Промсвязьбанку проект ЖК «Царицыно»

Глава компании «Настюша» Игорь Пинкевич согласился передать Промсвязьбанку девелоперский проект ЖК «Царицыно». По словам представителя зерновой компании, это будет сделано, чтобы скорее решить проблемы дольщиков проекта

«Все права на реализацию проекта по строительству микрорайона «Царицыно» будут переданы Промсвязьбанку, — заявил РБК представитель компании «Настюша» Арсений Меситов. — Сегодня было подписано соответствующее предварительное соглашение». Речь идет о «дочке» зерновой компании «Настюша», ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», которая выступает застройщиком проекта общей площадью почти 1 млн кв. м.

«Подтверждаем факт ведения переговоров, но соглашение еще не подписали», — сказали в пресс-службе Промсвязьбанка. В пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о передаче проекта строительства ЖК «Царицыно» Промсвязьбанку.

Подготовка к реализации проекта ЖК «Царицыно» началась в 2006 году, первое разрешение на строительство было получено в 2010-м. К 2012 году планировалось достроить первую очередь, однако сроки ввода в эксплуатацию систематически смещались. Всего первая часть проекта насчитывает 420 тыс. кв. м, вторая — около 500 тыс. кв. м. Это единственный девелоперский проект «Настюши». Сегодня в реестр обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» Москомстройинвест включил 732 человека.

С конца августа 2017 года Игорь Пинкевич находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В самой «Настюше» РБК заявляли ранее, что арест главы компании является попыткой рейдерского захвата бизнеса со стороны Промсвязьбанка (бывший кредитор проекта. — РБК) и ГВСУ «Центр» (бывший генподрядчик проекта. — РБК).

В конце августа 2017 года в пресс-службе Промсвязьбанка РБК сообщили, что ГВСУ готов достроить проект, а банк — профинансировать его.