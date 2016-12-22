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«Трансмашхолдинг» переедет в несостоявшуюся штаб-квартиру «Динамо»
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«Трансмашхолдинг» переедет в несостоявшуюся штаб-квартиру «Динамо»
Бизнес, 18:21
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«Трансмашхолдинг» переедет в несостоявшуюся штаб-квартиру «Динамо»
В построенной для спортивного общества «Динамо» 15-этажной офисной башне появится другой арендатор — «Трансмашхолдинг». Сделка станет одной крупнейших за рынке офисной недвижимости за последние три года

ЗАО «Трансмашхолдинг» заключило сделку по аренде одной из офисных башен в проекте «ВТБ Арена парк» у станции метро «Динамо», рассказали РБК представители консалтинговых компаний CBRE и ILM. По их данным, компания арендовала 14,4 тыс. кв. м, из которых на офисы приходится 12,8 тыс. кв. м, на подземный паркинг — еще 1,6 тыс. кв. м. Речь идет о 15-этажном здании, где должны была разместиться штаб-квартира спортивного общества «Динамо», добавили собеседники РБК.

Сейчас штаб-квартира «Трансмашхолдинга» расположена неподалеку — на Бутырском валу, 26, стр. 1. (здесь компания занимает только 4,4 тыс. кв. м). Помимо головного офиса, в бизнес-центр переедут сотрудники нескольких дочерних компаний, знают источники РБК.

Договор еще окончательно не подписан, уточнил представитель «Трансмашхолдинга». В пресс-службе «ВТБ Арена парка» и спортивного общества «Динамо» пока не ответили на запрос РБК.

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«Трансмашхолдинг» производит подвижной состав для РЖД и городских транспортных систем. В частности, в этом месяце компания заключила контракт на поставку 768 вагонов для московского метрополитена на сумму 38 млрд рублей, а в начале года подписала договор на поставку 664 вагонов на 45 млрд руб. Чистая прибыль «Трансмашхолдинга» по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 1,3 млрд руб. при выручке 66,5 млрд руб. Все бенефициары «Трансмашхолдинга» достоверно не известны: 33% косвенно владеет французский концерн Alstom, 77% — у бизнесменов Искандера Махмудова (в последнем рейтинге российского Forbes занимает 19-е место с состоянием $6,5 млрд) и Андрея Бокарева (52-е место с состоянием $1,7 млрд), а также у структур «Трансгрупп».

Общая площадь всего многофункционального комплекса «ВТБ Арена парк», в состав которого входит построенный стадион на 26,3 тыс. мест, достигает 414,2 тыс. кв. м. На офисную часть приходится 65,8 тыс. кв. м, указано в презентации компании Cushman & Wakefield, брокера проекта. Помимо башни, где разместится штаб-квартира «Трансмашхолдинга», в аренду сдаются еще два здания площадью 8,7 тыс. кв. м и 9 тыс. кв. м.

Изначально по инвестиционному соглашению футбольный клуб «Динамо-Москва» владел долей в проекте «ВТБ арена парк». Но в декабре 2016 года, как писала газета «Ведомости», клуб согласился продать ее ВТБ.

Договор аренды мог быть заключен по ставке 22-23 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, полагает директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. С учетом всех дополнительных расходов ставка аренды может достигать 26-30 тыс. руб. за 1 кв. м в год, считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

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Здание на Ленинградском проспекте, 3, относится к бизнес-центрам класса А, в таком офисе могут разместится примерно 1 тыс. человек, а подземный паркинг вместит около 60 автомобилей, отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. По его мнению, сделка могла быть заключена как минимум на семь-десять лет.

К началу октября 2017 года средние ставки аренды в бизнес-центрах класса А в Москве составили, по данным Knight Frank, 24,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Доля свободных площадей достигает 18,4%. При этом в так называемом «Белорусском деловом районе». к которому относится «ВТБ Арена парк», средние ставки аренды выше, а вакантность — ниже.

Договор аренды с «Трансмашхолдингом» станет одной из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости за последние три года, отмечает Елена Денисова. Сопоставимой по размеру была сделка по аренде «Т2 РТК Холдингом» (работает под брендом Tele2) около 13 тыс. кв. м в бизнес-центре Comcity в Новой Москве. Крупнейшим же за последние три года остается договор аренды, заключенный в 2015 году компанией Adidas: она арендовала ​20,6 тыс. кв. м в бизнес-центре «Крылатские холмы».

Авторы: Алексей Пастушин, Василий Маринин.
Теги: сделка , офисы , рекорд , «Трансмашхолдинг» , Аренда , ФК «Динамо» , «ВТБ Арена»
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