Росавиация собрала тысячу вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»

Росавиация на свои запросы о трудоустройстве сотрудников «ВИМ-Авиа» получила 926 предложений от предприятий отрасли. Один «Аэрофлот» объявил о 249 вакансиях бортпроводников

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В среду 18 октября представитель Росавиациии заявил РБК, что подведены итоги по поиску вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа»: откликнулись около 20 предприятий, которые предоставили 926 вакансий различных профилей.

В начале октября РБК писал о том, что Росавиация направила российским авиакомпаниям запросы об имеющихся вакансиях для трудоустройства высвобождаемых сотрудников «ВИМ-Авиа».

В частности, по данным Росавиации, авиакомпания «Аэрофлот» предоставила информацию об открытых 249 вакансиях бортпроводников, авиакомпания «Ай Флай» — 20 вакансиях командиров воздушного судна (КВС), 30 вторых пилотов, 200 бортпроводников, «Уральские авиалинии» дали 40 вакансий КВС, 30 вторых пилотов, 50 бортпроводников, 29 инженеров. Авиакомпания «Глобус» ищет 20 бортпроводников. «Саратовские авиалинии» — 10 КВС, пять бортпроводников, «Азимут» — 10 КВС, 10 вторых пилотов и 20 бортпроводников.

Также информацию о вакансиях предоставили аэропорты Внуково, «Владивосток», Южно-Сахалинск и другие.

Количество остающихся без работы сотрудников закрывающаяся авиакомпания не раскрывает, однако источник в Минтрансе называл цифру 1 тыс. человек.

Компания «ВИМ-Авиа» прекратила продажу билетов в конце сентября из-за долгов перед контрагентами. Вице-премьер Аркадий Дворкович 17 октября в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что, если в ближайшее время инвестор не будет найден, компанию ждет банкротство.

Следственный комитет 17 октября завел уголовное дело против руководства «ВИМ-Авиа» и его собственников о преднамеренном банкротстве.