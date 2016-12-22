Умер предприниматель Левон Айрапетян

Директор издательского дома «Собеседник», бизнесмен Левон Айрапетян умер в Москве. Ему было 67 лет. С 2016 года он отбывал наказание в колонии общего режима за хищения

Левон Айрапетян (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Предприниматель и армянский общественный деятель Левон Айрапетян умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает в своем Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Армянское издание Tert.am со ссылкой на близкого друга бизнесмена отмечает, что Айрапетян умер в Москве накануне вечером, 18 октября.

Вице-президент Союза армян России Герман Ананянц подтвердил РБК факт смерти Левона Айрапетяна.

«Он тяжело больной был, у него, по-моему, было что-то с кровью. Его посадили [в тюрьму], там он и скончался. Там была сложная история, кому-то он просто помешал», — пояснил Ананянц.

Бывший адвокат бизнесмена Самвел Караханян уточнил РБК, что предприниматель был болен онкологией, также у него были «проблемы с сердцем и гипертония».

С 2016 года Левон Арайпетян отбывал наказание в колонии за хищение $700 тыс. у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию убийств. В апреле прошлого года суд приговорил его к четырем годам заключения. По версии следствия, в 2010-м году бизнесмен вместе с адвокатом Сергеем Антоновым обманул мать экс-сенатора, пообещав за денежное вознаграждение добиться вынесения ее сыну более мягкого приговора. Также суд взял под арест квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в центре Москвы и банковские счета на сумму $300-400 тыс.

Также Айрапетян был первым фигурантом уголовного дела о присвоении акций компании ТЭК Башкирии и легализации средств. По версии следствия, экс-глава «Башнефти» Урал Рахимов (находится в международном розыске) вместе с Айрапетяном разработали план хищения ценных бумаг общей стоимостью более 130 млрд руб. После этого Рахимов продал акции АФК «Система», а также другим компаниям и получил за это более чем $2,5 млрд.