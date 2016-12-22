Британский экс-министр стал главой совета директоров En+ в преддверии IPO

Экс-министр энергетики Великобритании Лорд Баркер стал главой совета директоров En+ Group. В начале октября компания объявила о том, что планирует провести первичное размещение своих акций на Лондонской и Московской биржах

Лорд Баркер (Фото: Kunal Patil / Hindustan Times / Getty Images)

Совет директоров En+ назначил главой совета директоров компании бывшего министра энергетики Великобритании Лорда Баркера. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

«En + Group объявляет о назначении в совет директоров Лорда Баркера, бывшего члена парламента Великобритании и государственного министра Великобритании по вопросам энергетики и изменения климата, в качестве независимого неисполнительного директора и председателя совета», — говорится в сообщении.

В связи с назначением Лорда Баркера совет директоров компании расширяется до девяти членов, двое из которых с учетом экс-министра энергетики Великобритании имеют статус независимых.

До назначения Баркера совет возглавляла Гульжан Молдажанова, которая представляла интересы основного акционера En+, Олега Дерипаски.

В сообщении также указано, что En+ рассчитывает назначить еще одного независимого неисполнительного директора в совет — перед запланированным IPO или после него.

О том, что группа En+ намерена провести первичное размещение своих акций (IPO) на Лондонской и Московской биржах, стало известно 5 октября. Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году.

После IPO En+ намерена расширить состав правления до 13 директоров, шесть из которых не будут назначаться мажоритарным акционером.

«Ожидается, что независимые неисполнительные директора будут председательствовать во всех комитетах совета — в комитете по аудиту, в комитете по корпоративному управлению и кандидатурам, в комитете по вознаграждениям», — говорится в сообщении.

En+ объединяет активы Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросиб-энерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс».

В совет директоров En+ входят Олег Дерипаска (вместе с членами семьи владеет 95,65% компании) и шесть его представителей: генеральный директор Максим Соков, Гульжан Молдажанова (до назначения Баркера была главой совета), Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский, Филип Мэлфей (второй независимый директор в совете), а также Риккардо Орчел из группы ВТБ (владеет оставшимися 4,35% акций En+).