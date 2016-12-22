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«Коммерсантъ» назвал сумму ущерба в деле о банкротстве «ВИМ-Авиа»
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«Коммерсантъ» назвал сумму ущерба в деле о банкротстве «ВИМ-Авиа»
Бизнес, 06:53
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«Коммерсантъ» назвал сумму ущерба в деле о банкротстве «ВИМ-Авиа»
Ущерб от неправомерных действий руководства «ВИМ-Авиа» оценивается в 4,7 млрд руб., следует из данных газеты «Коммерсантъ». Чистая прибыль «ВИМ-Авиа» в 2016 году составила 89 млн руб
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В документах уголовного дела о преднамеренном банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа» говорится, что ущерб от неправомерных действий руководства и владельцев авиаперевозчика оценивается в более чем 4,7 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о задолженности перед лизингодателями, банками, а также десятком туристических компаний, которым не вернулись депозиты за неиспользованные чартерные перевозки. Кроме того, в деле указано, что более половины имущества авиакомпании на общую сумму 2,2 млрд руб. находится в залоге у кредиторов.

Днем во вторник, 17 октября, стало известно, что в отношении руководства «ВИМ-Авиа» СКР возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве по ст. 196 УК РФ. По версии следствия, в 2016-2017 годах руководство компании, зная о нестабильном положении «ВИМ-Авиа», заключало заведомо убыточные сделки, которые были направлены в том числе на вывод активов за рубеж «в пользу аффилированных организаций». Такие договоры приводили «к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам»

По данным СКР, в некоторых сделках с иностранными компаниями не указывалась точная цена, из-за чего сумма выплаченных средств «многократно увеличивались».

Гендиректор и другие лица, руководившие компанией, заставили бухгалтерию исказить отчетность, чтобы скрыть высокий уровень кредиторской задолженности, считают в СК. Таким образом создавались условия для благоприятной оценки финансового состояния компании кредиторами.

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По данным «Коммерсанта», в ближайшее время материалы расследования будут направлены в Москву в Главное следственное управление СКР для совмещения с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по которому проходят гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Оба находятся по домашним арестом.​

В 2016 году чистая прибыль «ВИМ-Авиа» составила 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: СКР , «ВИМ-Авиа»
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