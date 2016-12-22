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СМИ узнали о переносе стройки скоростных путей до Казани из-за стоимости
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СМИ узнали о переносе стройки скоростных путей до Казани из-за стоимости
Бизнес, 02:03
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СМИ узнали о переносе стройки скоростных путей до Казани из-за стоимости
Вместо высокоскоростной магистрали Москва-Казань может быть построен участок до Владимира, после чего будет решено прокладывать ли скоростные пути дальше. Это может быть вызвано проблемами с финансированием
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Высокоскоростную магистраль могут построить сначала до Владимира, а судьба участка до Казани будет решаться потом, к такому мнению пришли участники сентябрьского совещания у зампреда правительства Аркадия Дворковича, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к РЖД. Продление ВСМ может состояться, если участок до Владимира окупится.

Эту информацию газете подтвердили министр открытого правительства Михаил Абызов и представитель РЖД, строительство ВСМ Москва — Владимир планируется завершить к 2023 году.

Растет риск того, что строительство ВСМ до Казани будет отложено или не состоится, сказали газете три собеседника, участвующие в обсуждении и подготовке проекта. Для правительства приоритет — дорога до Казани, но возможна реализация проекта этапами, уточнил Абызов.

По словам источника «Ведомостей», близкого к РЖД в концессионном соглашении будут прописаны условия, при которых ВСМ будет проложена до Казани, в том числе трафик, выручка от билетов и макроэкономические показатели.

Собеседник газеты, участвовавший в подготовке проекта, считает, что на стройку ВСМ не хватает денег.

О строительстве ВСМ Москва — Казань протяженностью 770 км заговорили в 2013 году. Магистраль планировалось построить на условиях государственно-частного партнерства в форме концессии сроком на 40 лет. В итоге проект перешел бы государству. В 2013 году магистраль оценивали в 1 трлн руб., половину денег в РЖД планировали получить от государства, половину от частных инвесторов.

РЖД попросят у государства 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань
Бизнес

В 2016 году РЖД решили сократить долю субсидий государства до 150 млрд, планировалось привлечь 504 млрд руб. от китайских инвесторов, а остальные инвестиции через инфраструктурные облигации, коммерческие кредиты и средства негосударственных пенсионных фондов.

Но в июле 2017 года, как писал РБК, РЖД вновь вернулись к идее привлечь на ВСМ значительную сумму из госбюджета — 400 млрд руб. К 2017 году возросла и стоимость проекта, теперь она составляет 1,288 млрд руб. Остальные средства госкомпания планировала получить от китайских и немецких инвесторов.

ВСМ позволит сократить время в дороге до Владимира до 56 минут с 1 часа 39 минут, а до Казани до 3 часов 17 минут.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ВСМ Москва — Казань
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