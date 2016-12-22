Москва отменила тендеры на ремонт дорог более чем на 4 млрд руб.

Власти столицы отменили 8 аукционов по ремонту дорог на сумму 4,3 млрд руб. после того, как ФАС нашла нарушения в конкурсной документации. Эксперты насчитали в России с начала года 222 отмененных аукциона в дорожном строительстве

Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»

Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги», подведомственное департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы, 21 июля объявило восемь аукционов на ремонтно-строительные работы на общую сумму 4,3 млрд руб. Срок подачи заявок по всем аукционам — 31 августа, а сами торги должны были пройти 7 сентября.

Однако 17 августа все закупки были отменены по предписанию столичного управления ФАС, которое нашло нарушения в конкурсной документации, следует из данных базы «СПАРК-Маркетинг». В частности, в документах не было обязательного требования для исполнителей входить в саморегулируемые организации (СРО), что предусмотрено Градостроительным кодексом.

Согласно данным сайта госзакупок, с жалобой к регулятору обратился активист Общероссийского народного фронта Александр Кулаков. Сам Кулаков это подтвердил РБК. «Заказчик «заточил» закупочную документацию по указанным закупкам под «своего» подрядчика», — написал Кулаков на своей странице в Facebook.

В пресс-службе мэрии Москвы не смогли оперативно прокомментировать отмену закупок.

По данным компании IST-Budget, с начала 2017 года по настоящее время в России отменили 222 аукциона в области строительства и реконструкции дорог на общую сумму 85,43 млрд руб. Аналитик IST-Budget Ян Хельм сказал РБК, что участие в СРО — формальность, можно обладать такими же компетенциями, не будучи членом саморегулируемой организации.

ФАС неоднократно находила нарушения при проведении закупок по благоустройству Москвы. В частности, в этом году регулятор нашел нарушения при работах в рамках программы «Моя улица», писал в июне «Коммерсантъ» со ссылкой на документы ФАС.

Летом 2016 года по предписанию ФАС был отменен конкурс на реконструкцию участка Варшавского шоссе на 7,5 млрд руб.