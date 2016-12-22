Гинер стал совладельцем крупной энергосбытовой компании

Стоимость приобретенного президентом ЦСКА пакета акций превышает 4 млрд руб.

Евгений Гинер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер получил право распоряжаться 25% акций «ТНС Энерго», говорится в сообщении энергосбытовой компании.

В пятницу на Московской бирже пакет акций «ТНС Энерго» такого размера стоил примерно 4,87 млрд руб.

Ранее акциями «ТНС Энерго» Гинер не владел.

Группа компаний «ТНС Энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России. Энергосбытовые компании, входящие в структуру «ТНС Энерго», обслуживают более 241 тыс. компаний и свыше 7,7 млн счетов физических лиц в 11 регионах России — от Карелии до Воронежской области. На сайте «ТНС Энерго» отмечается, что так как в каждом доме или квартире, в которые по каждому лицевому счету подается энергия, живут в среднем около 3 тыс. человек, то входящие в группу компании обеспечивают электроэнергией около 21 млн человек, то есть свыше 10% населения России.

Покупка пакета акций — не первая инвестиция Гинера в энергоактивы. Он владеет севастопольским «Севэнергосбытом», а в январе 2017 года приобрел у «Ростеха» 49% компании «Технопромэкспорт».

В феврале 2017 года стало известно, что именно «Технопромэкспорт» получил в доверительное управление 25% плюс 1 акция «ТНС Энерго». Сделка позволит выйти на новый уровень сотрудничества с «ТНС Энерго», основной целью является повышение надежности обеспечения электроэнергией предприятий госкорпорации, говорила тогда гендиректор «Технопромэкспорта» Мадина Суюнова.