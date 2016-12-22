Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти»

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По словам главы компании, «Роснефть» работает над возвращением не только нефтесервисной компании «Таргин», но и других активов «Башнефти». Речь может идти об акциях «Уфаоргсинтеза» и Башкирской электросетевой компании, о которых «Роснефть» упоминает в иске к АФК «Система» на 106,6 млрд руб.

«Роснефть» работает над возвращением нескольких активов «Башнефти», сообщил журналистам в Берлине главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Он уточнил, что планы вернуть выведенные прежними собственниками активы разрабатывались еще до покупки «Башнефти». «Принимая решение о конкурентной цене при выкупе [«Башнефти»], мы понимали, что должны поработать над синергией, связанной и с возвратом активов», — цитирует Сечина «Интерфакс».

«Роснефть» уже вернула себе нефтесервисный актив «Таргин». «Вернули на льготных условиях. Работаем над возвращением еще ряда активов», — уточнил топ-менеджер. «Как известно, мы подали иск о возврате энергетических активов. Прямые потери — 106 млрд руб., но если возьмем курсовые разницы, то, может, и 180 млрд руб. Эту позицию поддерживает и правительство Башкирии, и миноритарные акционеры. Мы обязаны защищать интересы всех акционеров», — добавил он.

Представитель АФК «Система» в ответ на заявление Сечина о «возвращении актива «Таргин» отметил, что это предприятие было не возвращено, а выведено «Роснефтью» из «Башнефти». «После завершения сделки «Таргин» не вернулся в «Башнефть», а остался за периметром этой нефтяной компании вне контроля ее миноритарных акционеров (в том числе республики Башкортостан), перейдя в собственность «Роснефти», отметил официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов. По его словам, претензии «Роснефти» в иске, поданном к АФК «Система», касаются вывода активов из «Башнефти», но «нельзя не признать, что «Таргин» не «возвращен», а выведен «Роснефтью» из «Башнефти».

Как следует из текста иска «Роснефти» к АФК «Система» (копия есть у РБК), речь может идти о возврате Башкирской электросетевой компании и «Уфаоргсинтеза».

В 2005–2009 годах АФК «Система» приобрела у структур сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова акции топливно-энергетических предприятий республики, а именно добывающей компании «Башнефти», трех нефтеперерабатывающих заводов (Уфимского НПЗ, «Уфанефтехима» и «Новойла»), сбытовой компании «Башкирнефтепродукт», владеющей автозаправками, нефтехимического «Уфаоргсинтеза» и энергетической компании «Башкирэнерго». К 2014 году к «Башнефти» были присоединены НПЗ и сбытовая компания, к тому же она стала косвенным владельцем акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК, которая выделилась из «Башкирэнерго») и «Уфаоргсинтеза» через «дочку» АФК «Система» — «Система-Инвест».

В 2013 году АФК «Система» решила распутать перекрестную структуру собственности «Башнефти». Для этого в 2014 году активы «Система-Инвест» разделили между АФК «Система» и «Башнефтью», проведя реорганизацию нефтяной компании: «Башнефть» получила 16,8% собственных акций (до этого ее эффективная доля составляла лишь 12,45%), но в обмен передала АФК весь свой пакет «Система-Инвест», а вместе с ним и косвенные доли в Башкирской электросетевой компании и «Уфаоргсинтезе».

В результате этой реорганизации «Башнефть» потеряла права на дивиденды «Система-Инвест» и управление БЭСК и «Уфаоргсинтезом», а также не смогла продать собственные акции, полученные в обмен на эти активы, на рынке, так как они были погашены, говорится в иске «Роснефти», о котором писал РБК. Поскольку «Башнефть» лишилась косвенной доли в Башкирской электросетевой компании (44,7%), нефтяная компания попала в «инфраструктурную зависимость» от сетевой компании, так как та полностью обеспечивала ее электроэнергией, говорится в иске. Однако размер убытка от этой «инфраструктурной зависимости» в иске не приводится. Представитель «Роснефти» это не комментирует.