Сечин подтвердил участие Saipem в бурении на Черном море

Игорь Сечин Фото: Пресс-служба ПАО «НК Роснефть» / РИА Новости

Игорь Сечин подтвердил, что итальянская Saipem примет участие в совместном проекте «Роснефти» и Eni в Черном море. Ранее источники РБК сообщили, что «Роснефть» попросила власти России и Италии содействовать в получении необходимых разрешений для итальянской компании

«Уже зафрахтована специальная полупогружная поисково-разведочная платформа Scarabeo 9. Она сейчас находится в процессе мобилизации, мы ее перегоняем из Африки. Это уникальный проект, глубина здесь достаточно серьезная, агрессивная среда, но платформа специально подготовлена для этого», — цитирует главу «Роснефти» «Интерфакс».

Слова Игоря Сечина подтверждают информацию, полученную РБК. О том, что Saipem, на 30% принадлежащая Eni, выиграла тендер и получила контракт на бурение скважины в Черном море, говорится в письме первого вице-президента «Роснефти» Сергея Федорова (имеется в распоряжении РБК). Речь идет о работах на месторождении Вал Шатского на глубине от 600 до 2250 м. Saipem привлечет для них свою полупогружную буровую Scarabeo 9. Однако этот проект подпадает под санкции Евросоюза и США, которые распространяются на проекты по разведке и добыче нефти на шельфе глубже 150 м.

В преддверии визита премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Россию в апреле нынешнего года «Роснефть» попросила итальянские и российские власти помочь в получении разрешений для итальянских поставщиков оборудования и услуг для работы на совместных с Eni проектах на шельфе. Об этом также сказано в письме первого вице-президента «Роснефти».

По данным источников РБК, Saipem также придется получить разрешение американского Министерства торговли или Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), если на Scarabeo 9 стоит больше 10% американского или произведенного по технологии США оборудования.

«Роснефть» и Eni планируют начать бурение на шельфе Черного моря во второй половине 2017 года, говорил глава «Роснефти». По официальному сообщению российской нефтяной компании, «Роснефть» и Eni S.p.A. в ходе визита итальянской делегации во главе с Джентилони в Россию подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере добычи, переработки, маркетинга и трейдинга. В частности, стороны закрепили ранее оформленные договоренности по бурению поисковых скважин в акваториях Черного и Баренцева морей.

«Роснефть» планирует совместно с Eni разрабатывать Западно-Черноморскую площадь (Вал Шатского), заключив соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве по разработке еще в 2012 году, до введения санкций (у Eni 33,33% в проекте). ​Первоначально «Роснефть» собиралась разрабатывать это нефтеносное месторождение совместно с американской компанией Chevron, о чем они договорились в 2010 году. Однако позже американцы вышли из проекта из-за разногласий в оценке запасов.



Совместный прогноз инвестиций «Роснефти» и Eni в разработку Вала Шатского составляет $50–55 млрд. Площадь Западно-Черноморской площади — 8,6 тыс. кв. км. Суммарные извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются приблизительно в 10 млрд баррелей нефти.​