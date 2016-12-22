Бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа продал акции компании на 9,5 млрд руб.

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Структура ЛУКОЙЛа купила пакет собственных акций на 9,49 млрд руб. у своего бывшего топ-менеджера. Ровно таким пакетом владел Сергей Кукура, покинувший 1 февраля должность первого вице-президента по экономике и финансам. В том же месяце структура Кукуры договорилась выкупить российские сельхозактивы у шведского холдинга BEF

Кипрская «дочка» ЛУКОЙЛа ​Lukoil Investments Cyprus Ltd. купила 0,39% акций нефтяной компании, следует из сообщения ЛУКОЙЛа на Лондонской бирже. Пакет в 3,3 млн бумаг «приобретен по рыночной цене у бывшего топ-менеджера компании, вышедшего на пенсию», — сообщил ЛУКОЙЛ РБК. Сделка состоялась 15 мая, переход права собственности на акции — 17 мая.

Исходя из цены закрытия на Московской бирже 15 марта в 2876 руб.​, пакет 3,3 млн акций стоил 9,49 млрд руб ($166 млн по курсу ЦБ). В пресс-службе ЛУКОЙЛа фамилию продавца акций не раскрывают.

Как следует из раскрытия списка аффилированных лиц ЛУКОЙЛа на 31 декабря 2016 года, у бывшего вице-президента Сергея Кукуры было 0,3925% акций компании. Он увеличил свой пакет в конце октября прошлого года на 0,008%, сообщал «Интерфакс». Пакет в 6,33 тыс. акций был куплен на Московской бирже 19 октября на сумму 19,25 млн руб.

Совет директоров ЛУКОЙЛа досрочно прекратил полномочия двух членов правления: Кукуры и Валерия Субботина, сообщила компания 7 марта 2017 года. Кукура, ранее занимавший должность первого вице-президента по экономике и финансам, 1 февраля был назначен советником президента компании Вагита Алекперова. Его сменил Александр Матыцын, занимавший в компании должность финансового директора.

Кукура родился в 1953 году. В качестве первого вице-президента ЛУКОЙЛа он проработал около 24 лет — с 1993 года. В 2002 году Кукуру похитили неподалеку от подмосковного поселка Внуково, за его освобождение похитители требовали $3 млн и €3 млн, но через несколько дней освободили. ​Семью Кукуры, включая его сына Алексея, называют крупными землевладельцами и владельцами аграрного бизнеса. В феврале «Ведомости» писали, что шведский холдинг BEF договорился о продаже своих российских активов — ГК «Агро-инвест» — компании «Волго-донсельхозинвест». По данным ЕГРЮЛ, с 26 декабря 2016 года 100% долей «Волго-донсельхозинвеста» владеет кипрская «Эрнеал лимитед», которая, по данным кипрского реестра, на 70% принадлежит Кукуре и на 30% — его сыну Алексею.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа разделен на 850 563 255 обыкновенных акций. По данным отчета компании за первый квартал 2017 года, на балансе Lukoil Investments Cyprus Ltd​ находилось 16,2% акций нефтяной компании, таким образом, пакет вырос до 16,59%.

Крупнейшими акционерами ЛУКОЙЛа являются Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus. Еще в январе 2015 года, отвечая на вопрос РБК, Алекперов сообщал, что топ-менеджмент компании консолидировал контроль в ней.