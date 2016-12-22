Forbes назвал 400 богатейших американцев

Forbes опубликовал традиционный рейтинг 400 богатейших американцев. Совокупное богатство самых состоятельных людей США достигло $2,7 трлн, возглавил список Билл Гейтс, а больше всех позиций в рейтинге потерял Дональд Трамп

Билл Гейтс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Первую строчку в рейтинге Forbes-400 24-й раз подряд занял самый богатый человек мира, основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $89 млрд (за год оно увеличилось на $8 млрд). В первую тройку также вошли основатель и глава Amazon Джефф Безос ($81,5 млрд) и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($78 млрд). Они стали богаче на $14,5 млрд и $12,5 млрд соответственно.

Четвертое место — за основателем Facebook Марком Цукербергом, состояние которого за минувший год росло наиболее динамично среди всех фигурантов списка — оно увеличилось на $15,5 млрд, до $71 млрд.

В этом году, чтобы попасть в рейтинг 400 богатейших американцев, необходимо было обладать состоянием от $2 млрд (годом раньше было достаточно $1,7 млрд). Это рекордный порог для вхождения в Forbes-400. Рекордным стало и совокупное богатство членов списка — за год оно выросло с $2,4 трлн до $2,7 трлн, а средний размер состояния составил $6,7 млрд.

Самым молодым в списке, как и год назад, стал 27-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель ($3,1 млрд, 248-е место), самым возрастным — 94-летний девелопер Алекс Спанос ($2,4 млрд, 340-е место). Самой состоятельной американкой стала Элис Уолтон — одна из совладельцев ретейлера Walmart ($38,2 млрд, 13-е место).

В списке 400 богатейших американцев 2017 года 22 новичка, 14 из которых — бизнесмены, которые сделали свое дело с нуля. Среди них — владелец производителя холодного чая Arizona Дон Вультаджио, сооснователь производителя видеоконтента и платформы Netflix Рид Хастингс, создатель бренда Tito's Handmade Vodka Тито Беверидж и глава компании Mediacom Рокко Комиссо (владелец футбольного клуба New York Cosmos). По сравнению со списком-2016 в новом рейтинге не оказалось 26 имен. Среди вылетевших — министр торговли США Уилбур Росс, который, по собственным словам, перевел свои активы под управление семейных трастов.

Подъем на фондовом рынке отразился на состояниях участников списка Forbes-400. У 289 из них капитал за прошедшие 12 месяцев вырос и только у 51 — сократился. Антилидером по этому показателю стал президент США Дональд Трамп, за год потерявший $600 млн и опустившийся со 156-го места на 248-е с состоянием $3,1 млрд.

Рейтинг богатейших американцев Forbes составлялся исходя из цен на акции на 22 сентября.