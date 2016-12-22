АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд

АФК «Система» обжалует в Верховном суде арест активов по иску «Роснефти», заявил РБК представитель компании Сергей Копытов.
«Корпорация планирует обжаловать это решение в Верховном суде», — сказал он.
Заявление было сделано после того, как во вторник, 17 октября, Арбитражный суд Уральского округа отказал АФК «Система» в кассации на арест ее активов.
ТАСС со ссылкой на представителя «Системы» сообщил, что компания намерена обжаловать это решение «пока есть куда», компания обратится в Верховный суд, как только будут готовы документы. «У нас есть два месяца», — уточнил представитель АФК «Система».
«Роснефть» подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд руб. убытков, как посчитал истец, они возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году. Первоначально «Роснефть» затребовала компенсацию в размере 106,6 млрд руб., однако позже увеличила эту сумму до 170,6 млрд руб. 23 августа Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти», однако снизил сумму компенсации до 136,3 млрд руб.
На активы АФК «Система» по требованию «Роснефти» были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд руб.
7 августа Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Челябинске отказался удовлетворить апелляцию АФК «Система», которая попыталась оспорить арест активов, после чего представитель «Системы» заявил, что компания обратится в кассационную инстанцию.
Кроме того, 3 октября этот же суд принял к производству апелляцию АФК «Система» на решение о взыскании с компании 136,3 млрд руб. Рассмотрение дела назначено на 13 ноября.
Президент Владимир Путин 5 сентября заявил, что рассчитывает на достижение мирового соглашения между сторонами в этом споре. Однако через два дня его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что президент не может давать прямые указания руководству «Роснефти» и АФК «Система».