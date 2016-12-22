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АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд
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АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд
«Дело «Башнефти», 09:27
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АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд
После проигрыша дела в Арбитражном суде на стадии кассации АФК «Система» решила обжаловать решение об аресте ее активов по иску «Роснефти» в Верховном суде. В компании заявили, что будут обжаловать «пока есть куда»
Офис АФК «Система» в Москве (Фото: Олег Яковлев / РБК)

АФК «Система» обжалует в Верховном суде арест активов по иску «Роснефти», заявил РБК представитель компании Сергей Копытов.

«Корпорация планирует обжаловать это решение в Верховном суде», — сказал он.

Заявление было сделано после того, как во вторник, 17 октября, Арбитражный суд Уральского округа отказал АФК «Система» в кассации на арест ее активов.

ТАСС со ссылкой на представителя «Системы» сообщил, что компания намерена обжаловать это решение «пока есть куда», компания обратится в Верховный суд, как только будут готовы документы. «У нас есть два месяца», — уточнил представитель АФК «Система».​

«Роснефть» подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд руб. убытков, как посчитал истец, они возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году. Первоначально «Роснефть» затребовала компенсацию в размере 106,6 млрд руб., однако позже увеличила эту сумму до 170,6 млрд руб. ​23 августа Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти», однако снизил сумму компенсации до 136,3 млрд руб.​

Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти»
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На активы АФК «Система» по требованию «Роснефти» были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд руб.

7 августа Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Челябинске отказался удовлетворить апелляцию АФК «Система», которая попыталась оспорить арест активов, после чего представитель «Системы» заявил, что компания обратится в кассационную инстанцию.

Кроме того, 3 октября этот же суд принял к производству апелляцию АФК «Система» на решение о взыскании с компании 136,3 млрд руб. Рассмотрение дела назначено на 13 ноября. ​

Президент Владимир Путин 5 сентября заявил, что рассчитывает на достижение мирового соглашения между сторонами в этом споре. Однако через два дня его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что президент не может давать прямые указания руководству «Роснефти» и АФК «Система». ​

Авторы: Владислав Гордеев, Алина Фадеева.
Теги: Верховный суд , АФК «Система» , «Роснефть»
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