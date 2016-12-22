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«Роснефтегаз» заявил о годовой прибыли почти в 600 млрд руб.
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01:34
Иван Ткачёв
«Роснефтегаз» заявил о годовой прибыли почти в 600 млрд руб.
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Госхолдинг «Роснефтегаз» прокомментировал сообщения о том, что он получил за прошлый год убыток и не будет платить итоговые годовые дивиденды. Компания заявила о полученной «прибыли от хозяйственных операций» в 596 млрд руб.

«Прибыль от хозяйственных операций» АО «Роснефтегаз» — государственного холдинга, на балансе которого находятся пакеты акций «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», — по итогам 2016 года составила 596 млрд руб., сообщил «Роснефтегаз» вечером 16 мая в пресс-релизе. Компания не пояснила, что подразумевается под этим показателем, пресс-служба «Роснефтегаза» отказалась от комментариев. Но в расчет «чистого финансового результата» (чистой прибыли) был включен расход на 692,4 млрд руб. — перечисление в федеральный бюджет всей выручки от продажи в конце прошлого года 19,5% акций «Роснефти», следует из сообщения холдинга.

К доходам по своим обычным видам деятельности (то, что можно считать «хозяйственными операциями». — РБК) «Роснефтегаз» относит доходы (дивиденды), получаемые от участия в других компаниях, и доходы, связанные с продажей акций таких компаний, следовало из публичных годовых отчетов холдинга за 2012–2014 годы.

15 мая «Интерфакс», а затем и «Коммерсантъ» сообщили со ссылкой на источник и пояснительную записку к проекту готовящейся директивы правительства, что «Роснефтегаз» получил годовой убыток по РСБУ в размере 90,4 млрд руб., а потому не будет платить в казну дивиденды за весь 2016 год (не считая уже выплаченных промежуточных дивидендов за девять месяцев). «Роснефтегаз», сменив в марте 2016 года организационную форму на непубличное акционерное общество, перестал публиковать бухгалтерскую отчетность. Из сообщения «Роснефтегаза» напрямую не следует, что он зафиксировал чистый убыток, но компания считает, что выполнила все обязательства перед правительством по выплате дивидендов за 2016 год.

«Роснефтегаз» уточняет, что перечислил в декабре 2016 года в ускоренном порядке всю сумму поступлений от продажи пакета в «Роснефти» иностранному консорциуму Glencore и инвестфонда Катара (692 млрд руб.), и эта сумма пошла в счет годовых дивидендов «Роснефтегаза» по итогам 2016 года. Кроме того, холдинг выплатил в бюджет промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере 24,6 млрд руб.

Промежуточные дивиденды оказались выше, чем сообщалось ранее: согласно мартовскому отчету Росимущества о выполнении плана приватизации, «Роснефтегаз» направил в федеральный бюджет дивиденды за девять месяцев в размере 18,4 млрд руб. С чем связана доплата на 6,2 млрд руб., неясно.

«Роснефтегаз», который не ведет операционной деятельности, формирует основную долю своих доходов за счет дивидендов по акциям «Роснефти» (сейчас чуть более 50%, ранее — 69,5%), «Газпрома» (около 11%) и «Интер РАО» (27,6%). В 2016 году «Роснефтегаз» должен был получить в сумме от трех пакетов около 107,6 млрд руб., по расчетам «Коммерсанта». Он также должен был записать в доход поступления от выбытия 19,5% акций «Роснефти». Но отрицательно на чистый результат могли повлиять курсовые разницы — переоценка валютных депозитов из-за укрепления рубля.

Сделка по приватизации 19,5% «Роснефти», как ранее писал РБК со ссылкой на официальные документы компании-покупателя в сингапурском реестре, была осуществлена с помощью промежуточного кредита, выданного банком ВТБ. Банк в середине декабря 2016 года предоставил сингапурской QHG Shares (позднее переименована в QHG Oil Ventures) кредит на 692 млрд руб., которыми она заплатила за долю в «Роснефти», а «Роснефтегаз» сразу перевел их в бюджет. Спустя неделю ВТБ уступил этот долг «Роснефтегазу», а тот вернул его себе в январе 2017 года, когда Glencore и Катар окончательно договорились с банками-кредиторами. Как отразились на бухгалтерской отчетности «Роснефтегаза» эти промежуточные операции, не ясно. 

Теги
«Роснефть», «Роснефтегаз»
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