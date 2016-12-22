АКРА спрогнозировало рост цен на нефть в 2017 году и рекорд добычи

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает нового рекорда добычи нефти в России в 2017 году. В своем прогнозе развития нефтяной отрасли аналитики АКРА увидели возможности, чтобы после 2019 года российские компании увеличили дивиденды

Нефть вверх на фоне дефицита

​Продление пакта об ограничении добычи нефти до марта 2018 года странами ОПЕК и примкнувшими к соглашению государствами вне картеля, ожидаемое рынком, может привести к росту мировых цен на нефть до $55,5 по итогам 2017 года ($54/барр. Urals), а также способствовать долгожданному устранению профицита нефти на мировом рынке. Так считают аналитики АКРА, выпустившие прогноз развития российской нефтяной отрасли до 2021 года (есть у РБК). Эксперты полагают, что действие вступившего в силу в январе ограничения добычи уже привело рынок к балансу между спросом и предложением сырья по итогам первого полугодия 2017 года. А в случае продления соглашения на действующих условиях АКРА прогнозирует появление дефицита нефти в 1,5 млн барр./сутки во втором полугодии этого года. АКРА ссылается на данные Международного энергетического агентства, которое предсказывает к 2022 году мировой рост нефтедобычи на 5,6 млн барр./сутки (из которых 1,6 млн барр. придутся на США) и потребления нефти на 7,3 млн барр./сутки.

Но ограничение добычи нефти на 300 тыс. барр./сутки не помешает России нарастить ее в 2017 году до 549 млн т — это на 1,5 млн т, или 0,27%, больше, чем в прошлом году, считает АКРА. Наибольший рост добычи будет у «Роснефти» и «Газпром нефти», считают эксперты агентства. Россия ограничила нефтедобычу с уровня октября 2016 года в 11,247 млн барр./сутки, что допускает добычу в 10,947 млн барр./сутки против 10,94 млн в 2016 году, не нарушая соглашения. Если бы не договоренности с ОПЕК, добыча нефти могла бы вырасти до 552,5 млн т в год, подсчитали эксперты рейтингового агентства, а в 2018 году она составит уже 563,2 млн т и будет расти вплоть до 2020 года.

При этом аналитики АКРА не видят угрозы со стороны не присоединившихся к соглашению по сокращению добычи США. По оценке заместителя директора агентства Василия Тануркова, прогнозируемый рост себестоимости сланцевой добычи в США выше текущего показателя в $59 за барр. делает нерентабельным реактивный рост сланцевой добычи при мировых ценах ниже $60 за барр.

Дивиденды в рост

Крупные российские нефтяные компании будут больше средств вкладывать в развитие, что может привести к стагнации и даже падению их свободного денежного потока в ближайшие два-три года, прогнозирует Танурков. Рекордные инвестиции должны окупиться после 2019 года, что позволит компаниям увеличить дивиденды.

В 2017 году доля капзатрат в EBITDA крупных компаний станет рекордным за последние пять лет, составив 74,2%. Прогноз АКРА сделан на основе анализа показателей семи крупнейших нефтегазовых компаний — «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Башнефти» и НОВАТЭКа. Их совокупные инвестиции АКРА оценило в 3 трлн руб. в 2017 году.

Наиболее высокие темпы роста в текущем году будут демонстрировать инвестиции в нефтедобычу (1,2 трлн руб.), а инвестиции в нефтепереработку (156 млрд руб. в год) уже не вернутся к рекордным уровням 2014 года (290 млрд руб.) из-за эффекта налогового маневра и стагнации спроса на топливо в России, говорится в прогнозе.

Танурков ждет роста дивидендов после 2019 года в физическом выражении у «Роснефти» на фоне роста мировых цен на нефть, а у ЛУКОЙЛа, по его прогнозам, дивиденды будут расти ежегодно примерно на уровень инфляции уже начиная с текущего года. Доля капзатрат в EBITDA крупных компаний уже в 2020 году упадет до 58,1%. А цены на нефть в мире вырастут до $57,1/барр. сорта Urals (против $42,3 в 2016 году рост на 35%), прогнозирует он.

Другие мнения

Минэнерго пока не меняло свой прогноз нефтедобычи в 2017 году из-за продления пакта, сейчас он составляет 548–551 млн т. В понедельник, 15 мая, в Китае министр энергетики России Александр Новак сообщал, что ожидает восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти к концу 2017-го или началу 2018 года при продлении соглашения. К тому времени запасы должны достичь средних за пять лет уровней.



В пресс-службе «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» отказались отвечать на вопросы РБК. ЛУКОЙЛ заморозит нефтедобычу на 50 тыс. барр./сутки в случае продления соглашения по сокращению добычи согласно своей квоте, отметил представитель компании. «Продление пакта об ограничении добычи позволит разгрузить рынки от излишков складских запасов нефти и поможет уверенно держать цену барреля на уровне $50–55, что очень позитивно как для бюджета России, так и для бюджета ЛУКОЙЛа», — передала пресс-служба компании слова ее вице-президента Леонида Федуна. При этом дивидендную политику и объем возможных заимствований ЛУКОЙЛа его представитель комментировать отказался. В середине сентября 2016 года Вагит Алекперов прогнозировал, что инвестиции компании в 2017 году составят $8–10 млрд, а добыча нефти на ее месторождениях в России стабилизируется на уровне 86–88 млн т в год.

Сотрудник пресс-службы «Газпром нефти» сообщил, что компания не планирует увеличивать долг в 2017 году, а ее добыча вырастет с 86,2 млн до 89,2 млн т нефтяного эквивалента (по сравнению с 2016-м). Размер дивидендов он комментировать отказался.

Портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев полагает, что сейчас мировой рынок нефтедобычи уже достиг баланса: разница спроса и предложения не превышает 100–200 тыс. барр./сутки. Он не разделяет оптимизма АКРА, что к концу года спрос на нефть превысит предложение на 1,5 млн барр./сутки. По его оценке, дефицита не будет из-за активного роста добычи в США и Канаде, которые не присоединились к пакту ОПЕК. Эксперт также не согласен, что стоимость сланцевой добычи вырастет выше $59/барр. из-за подорожания услуг по бурению, так как параллельно внедряются новые технологии, помогающие снизить операционные затраты на добычу этого вида нефти.

Вахрамеев разделяет выводы АКРА, соглашаясь, что пик инвестиций в российскую нефтедобычу придется на ближайшие два года, а за ним последует рост свободного денежного потока. На фоне роста инвестиций «Роснефть» и другие закредитованные компании, например «РуссНефть», будут наращивать свою долговую нагрузку, полагает он. Цена на нефть к концу 2017 года в зависимости от уровня добычи сланцевой нефти в США и выполнения пакта об ограничении добычи всеми участниками может колебаться на уровне $40–60/барр., прогнозирует эксперт.

По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, средняя цена на нефть сорта Brent по итогам 2017 года составит $55/барр. ($53/барр. по Urals). Оптимизма по возникновению дефицита нефти в мире он не разделяет: ее избыточные запасы по итогам года составят 0,5 млн барр./сутки даже на фоне увеличения спроса в 1,5 млн барр./сутки из-за активного роста сланцевой добычи в странах Северной Америки. Нестеров согласен с тем, что инвестиции нефтяных компаний в ближайшие три года будут расти, если цены на нефть в мире продолжат свой рост. При этом он полагает, что из-за ограничения добычи у России будет падение нефтедобычи на 1 млн т, или 0,2%, в год к уровню 2017 года, до 546,5 млн т. Аналитик также разделяет идею, что в ближайшие два года компании продолжат занимать средства для инвестиций и рефинансирования долга, а после 2019 года вырастут их свободный денежный поток, чистая прибыль и дивидендные выплаты при стабилизации цен на нефть на уровне $60/барр. и ликвидации волатильности на рынке.