Иностранные инвесторы не стали обсуждать санкции на встрече с Медведевым

Иностранные инвесторы не обсуждали на встрече с Дмитриев Медведевым новые санкции в отношении России, сообщил Максим Орешкин. Речь шла о макроэкономических и регуляторных условиях

Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Члены Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) не обсуждали с премьер-министром Дмитрием Медведевым новые санкции в отношении России. Об этом журналистам по итогам заседания совета сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Не поднималась [тема санкций]», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос РБК.

«Компании активно работают в России, и на самом деле сегодня обсуждались вопросы экономики, бизнеса. А тот политический шум, который есть вокруг санкций, когда доходит дело до денег, эффективных инвестиций, уходит на второй план», — добавил министр.

Ключевые темы, обсуждавшиеся на встрече, — предсказуемость макроэкономической динамики и регуляторики, пояснил Орешкин. В частности, речь шла о подготовке нового законопроекта о неналоговый платежах, отметил он.

В целом у иностранных компаний «общий позитивный настрой» благодаря восстановлению экономики, сказал министр. Он упомянул данные EY, согласно которым «количество инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются в России в этом году, достигло максимального уровня за всю историю». Это видно и по динамике прямых инвестиций ($14 млрд в первом полугодии), заметил Орешкин.

До этого Медведев, открывая заседание, отметил, что иностранные инвестиции выросли вдвое в первые шесть месяцев этого года, и такая динамика наблюдается вопреки попыткам изолировать российскую экономику. Но ранее председатель совета Центра стратегических разработок указывал ​на негативное влияние санкций. «У нас прямые иностранные инвестиции перед кризисным 2009 годом и сразу после него доходили до $70 млрд в год. В этом году будет, скорее всего, $10 млрд. Это заметное изменение. Такие изменения, потому что санкции влияют», — отмечал Кудрин на прошлой неделе на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.