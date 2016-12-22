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Французские рекламщики создадут стратегию продвижения российского вина
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Французские рекламщики создадут стратегию продвижения российского вина
Бизнес, 19:17
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Французские рекламщики создадут стратегию продвижения российского вина

Союз виноградарей и виноделов России до конца октября 2017 года подпишет с международной сетью креативных агентств Havas Worldwide соглашение о разработке стратегии маркетингового продвижения российского вина. Об этом РБК рассказал президент союза Леонид Попович. По его словам, участники союза, среди которых — винзаводы «Абрау-Дюрсо» и «Фанагория», винодельня «Юбилейная», уже собрали 1 млн руб. на оплату первого транша. «Агентство разработает стратегический план продвижения российского вина за рубежом и в России», — отметил Попович, затруднившись назвать полную стоимость разработки коммуникационной стратегии.

Финансирование программы будет осуществляться исключительно за счет участников союза, государственные средства не предусмотрены, уточняет Попович.

О том, что российские виноделы намерены совместно финансировать программу продвижения своей продукции на внутреннем и зарубежных рынках, 15 октября в ходе саммита в Абрау-Дюрсо сообщил председатель союза Борис Титов. «Нам надо выходить на внешние рынки, тогда и свои (потребители. — РБК.) поверят. Если мы докажем, что есть единый бренд «Российское вино», мы все только выиграем», — уверен Титов.

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В 2016 году производство отечественного вина в России снижалось на фоне роста импортных поставок. Производство тихих вин уменьшилось на 7,7%, до 368,48 млн литров, игристых — на 8%, до 147,35 млн литров. При этом импорт тихого вина и шампанского в Россию, напротив, вырос на 4,5-4,8%, до 174,73 млн и 34,85 млн литров соответственно.

Финансовый директор московского офиса Havas Worldwide Алексей Матюхин подтвердил факт переговоров с Союзом виноградарей и виноделов России, отказавшись от детальных комментариев.

Сеть креативных агентств Havas Worldwide входит во французский коммуникационный холдинг Havas, крупнейшим акционером которого является группа Vivendi. Выручка всего холдинга в первом полугодии 2017 года — €1,1 млрд, чистая прибыль — €54 млн.

Московский офис Havas Worldwide на 51% принадлежит французскому холдингу, на 49% — российской группе АДВ. В 2015-м выручка московского офиса Havas Worldwide по МСФО составила 221,7 млн руб., чистая прибыль — 74,2 млн руб., указано в последней доступной консолидированной отчетности АДВ. Среди клиентов — Sanofi, Reckitt Benckiser, PSA Peugeot Citroen, Nutricia.

Теги: Вино , маркетинг , продвижение , Стратегия
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