Главу строительной фирмы обвинили в уклонении от налогов на 1 млрд руб.

Следователи ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов совладельцу и генеральному директору ООО «НСК-Монолит» Дмитрию Семенову. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«По данным следствия, Семенов в нарушение Налогового кодекса Российской Федерации в период с апреля 2011 по март 2014 года обеспечил последовательное включение в налоговые декларации ложных сведений, что повлекло неуплату налогов в сумме более 1 млрд 291 млн рублей», — говорится в сообщении.
В качестве меры пресечения суд выбрал для Семенова домашний арест. «В рамках расследования в обязательном порядке следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением», — уточнили в СК.
Как следует из карточки «НСК-Монолит» в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае 2017 года признал компанию банкротом и открыли конкурсное производство, при этом был назначен конкурсный управляющий.
По данным СПАРК, Семенов владеет 62,5% долей в компании, еще 37,5% принадлежит Дмитрию Сидорову.
«НСК-Монолит» осуществляла подрядные и генподрядные работы на строительстве многих жилых, коммерческих и социальных объектов Петербурга и Ленобласти.