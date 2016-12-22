Представитель Ротенберга опроверг данные о контракте на мост на Сахалин

Представитель Аркадия Ротенберга опроверг получение компанией «Стройгазмонтаж» контракта на строительство моста на Сахалин. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Говорить об участии «Стройгазмонтажа» до появления проекта преждевременно. Кроме того, сейчас компания сосредоточена на строительстве Крымского моста», — заявил представитель Ротенберга РБК.

О том, что подрядчик на строительство моста с материковой части России на Сахалин еще не выбран, также заявил журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи​ министр транспорта Максим Соколов, передавал ТАСС. Он пояснил, что такая документация может быть разработана лишь после того, как средства на этот проект будут предусмотрены в бюджете

Ранее о том, что «Стройгазмонтаж» займется строительством моста на Сахалин, сообщил Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. По данным агентства, стоимость контракта на строительство моста предварительно оценивается в 286 млрд руб.

При этом собеседники агентства отметили, что решение о заключении соответствующей сделки уже принято, однако объявить о подписании контракта и озвучить подрядчика власти смогут только в следующем, 2018 году. Окончательное решение по поводу строительства пока не принято, заявил агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О возобновлении планов по соединению Сахалина с континентальной частью России во время ежегодной прямой линии 15 июня сообщил президент Владимир Путин.

Проект строительства перехода в двух вариантах — мост или тоннель — включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Этот мост в перспективе может стать частью проекта сухопутной дороги между Японией и Россией, о возможном строительстве которой заявил в сентябре вице-премьер Игорь Шувалов.