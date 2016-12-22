Профсоюз пилотов обвинил «Аэрофлот» в экономии на зарплатах сотрудников

По подсчетам Шереметьевского профсоюза пилотов, за пять лет «Аэрофлот» сэкономил на индексации зарплат летному составу около 40 млрд руб. Представитель авиакомпании назвал это обвинение голословным

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Шереметьевский профсоюз летного состава просит «Аэрофлот» проиндексировать зарплату сотрудникам на 38% в 2017 году, сообщил РБК президент профсоюза Игорь Дельдюжов.

В пятницу, 16 июня, на пресс-конференции Дельдюжов заявил, что с 2012 по 2016 год «Аэрофлот» сэкономил 40 млрд руб., не индексируя зарплаты сотрудникам​. Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что обвинения президента профсоюза «голословные».

Как уточнил РБК Дельдюжов, профсоюз не требует выплатить пилотам и другим сотрудникам «сэкономленную» сумму. По его словам, организация выдвинула несколько предложений «Аэрофлоту»: проиндексировать зарплату сотрудникам в 2017 году на 38% и принять положение об индексации к коллективному договору, которое было разработано профсоюзом.

Дельдюжов отмечает, что впервые профсоюз потребовал повысить зарплаты пилотам и стюардессам в конце 2016 года. В результате авиакомпания подняла оклады, но незначительно. Летчик получает около 350 тыс. руб. в месяц, из них на оклад приходится 60 тыс. руб, прибавка в 2016 году составила всего около 3 тыс. руб., утверждает собеседник РБК. По его словам, у стюардесс прибавка была еще меньше — около 300–500 руб. в месяц.

Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что индексация заработной платы работников «Аэрофлота» была проведена в соответствии с законодательством и коллективным договором компании 1 января 2017 года. Соответствующий приказ прошел «установленную процедуру учета мнения представительного органа работников «Аэрофлота», то есть профсоюза, добавил он.

Член адвокатской коллегии Москвы Михаил Черба отмечает, что трудовое законодательство не подразумевает обязательства работодателя регулярно индексировать заработную плату. «Индексация зарплаты — добровольное дело для работодателя, и она, как правило, производится в том случае, если у компании позитивные результаты по операционной деятельности или резкий прирост новых производственных дивизионов», говорит он. По словам юриста, работодатель имеет право проиндексировать только часть зарплаты, а именно оклад.

Согласно отчету «Аэрофлота» за 2016 год по МСФО, в прошлом году расходы авиакомпании на зарплату сотрудникам увеличились на 16,3%, до 64,8 млн руб. По словам аналитика компании «Атон» Михаила Ганелина, более значительное повышения зарплат пилотов и стюардесс могло отразиться на финансовых показателях «Аэрофлота», но не привести к убыткам.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах Петербургского экономического форума 2 июня рассказал, что авиакомпания в последнее время уже пять раз увеличивала зарплату сотрудникам, но «больше не видит возможностей для ее роста». По его словам, второй пилот получает 320–350 тыс. руб. в месяц, командир воздушного судна — 470 тыс. руб., а пилотинструктор — более 500 тыс. руб.

9 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Китай и Корею. За последние два с половиной года туда уехали работать более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличным знанием английского» — командиры воздушных судов и инструкторы. Еще около 400 пилотов этих категорий «в процессе оформления докуме​нтов». По данным издания, утечка кадров коснулась авиакомпаний «Сибирь» (бренд S7), «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа». «Аэрофлота» в списке не было.​

Во вторник, 13 июня, пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что правление компании установило единоразовые выплаты при трудоустройстве летного состава. Командиру воздушного судна заплатят 650 тыс. руб., второму пилоту — 350 тыс. руб. Доплата предусмотрена и для специалистов, которые впервые устраиваются в «Аэрофлот», и для тех, кто решил вернуться в авиакомпанию.​