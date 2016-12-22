Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,33 EUR Нал. 64,74 64,06 USD Бирж. 57,70 -0,19 EUR Бирж. 64,46 -0,06 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1828,80 +0,60% РТС 998,94 +0,70% Brent 47,29 +1,07% DJIA 21335,75 -0,18% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7451,70 +0,44%
McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр
Лента новостей
Строители завершили сборку судоходной арки Керченского моста 16:31, Общество McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр 16:31, Бизнес СК возбудил дело о халатности после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком 16:28, Общество Минобороны заявило об успешном пуске противоракеты с полигона Сары-Шаган 16:20, Политика «Спартак» включил в список трансферов нападающего сборной России 16:15, Спорт Минвостокразвития откроет видеорубрику о «дальневосточном гектаре» 16:13, Общество  ЦБ будет публиковать прогнозы по ключевой ставке 16:04, Финансы Минобороны опубликовало фото места авиаудара по штабу лидера ИГ 15:55, Политика Социальные технологии: как ускорить экономику с помощью филантропии 15:54, Мнение Прокуратура Киева подтвердила задержание фигуранта по делу Вороненкова 15:44, Политика Президент Бразилии планирует встретиться с Путиным в Москве 20–21 июня 15:42, Политика В Подмосковье 24 человека заявили о доходах свыше 1 млрд руб. в 2016 году 15:38, Общество Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал» 15:34, Общество Обвиняемого в распылении газа 12 июня отправили под домашний арест 15:33, Общество Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС 15:24, Технологии и медиа Трамп назвал «жалким» отсутствие доказательств его связи с Москвой 15:12, Политика Киев напомнил группе Scooter о наказании из-за планов выступить в Крыму 15:11, Политика Число погибших при пожаре в Лондоне увеличилось до 30 человек 15:08, Общество Экс-директор Исаакия заявила о планах после увольнения написать роман 15:06, Общество Кремль заявил о подготовке поручений по итогам «прямой линии» с Путиным 14:50, Политика Мутко перед Кубком конфедераций освоил самоучитель английского 14:16, Спорт  Силуанов назвал снижение ключевой ставки отражением ожиданий по инфляции 14:15, Финансы Возле парламента Великобритании задержали мужчину с ножом 14:12, Общество Иностранные сотовые операторы придут в Россию при помощи Tele2 14:10, Технологии и медиа МИД заявил об отсутствии стопроцентного подтверждения смерти аль-Багдади 14:07, Политика Патриарх Кирилл осудил желающих обновить церковь «рясу носящих» 13:57, Общество Путин посетит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу 13:52, Политика Кремль не получал обращений семьи сбитого машиной мальчика в Подмосковье 13:47, Политика
McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр
Бизнес, 16:31
0
McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр
Сеть ресторанов быстрого питания объяснила «развод» пересмотром аспектов своего бизнеса. Однако McDonalds останется спонсором Зимних Олимпийских игр 2018 года

Компания McDonalds решила отказаться от статуса официального спонсора Олимпийских игр, которым она оставалась с 1976 года. В сообщении, опубликованном на сайте Международного Олимпийского комитета (МОК), говорится, что решение о расторжении соглашения о сотрудничество было принято по взаимному согласию.

«Пересмотр всех аспектов нашего бизнеса является частью нашего глобального плана роста, мы приняли решение [о расторжении сотрудничества] совместно с МОК, чтобы сосредоточиться на иных приоритетах», - пояснила директор по маркетингу McDonalds Сильвия Лагнадо.

В свою очередь управляющий директор МОК по маркетинговым вопросам Тимо Люмме выразил понимание решение руководства McDonalds, принятое в условиях быстрого изменения «бизнес-ландшафта» и напомнил о наличии у МОК других крупных партнеров.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей в McDonalds за верность взятым на себя обязательствам, которую компания доказывала Олимпийскому движению на протяжении десятилетий», - подчеркнул Люмме.

Финансовые условия «развода» не разглашаются, однако в сообщении МОК говорится, что McDonalds останется спонсором Зимней Олимпиады 2018 года, которая пройдет в корейском Пхёнчхане. Как и планировалось ранее, рестораны быстрого питания будут открыты в Олимпийском парке и Олимпийской деревне, а компания сохранит право на использование олимпийской символики на территории Южной Кореи.

В ближайшем будущем МОК не планирует заменять расторгнутое соглашение с McDonalds аналогичным договором с кем-то из его конкурентов.

Олимпийская история McDonalds началась в 1968 году, когда компания наладила доставку своих бургеров из США во французский Гренобль, где американские спортсмены жаловались на то, что скучают по дому. Официальный договор о спонсорстве McDonalds Олимпийских игр был заключен в 1976 году, позднее компания заключила аналогичные соглашения с целым рядом национальных олимпийских комитетов.

В 1996 году во время Олимпиады в Атланте в Олимпийской деревне впервые был открыт фирменный ресторан McDonalds, в 2000 году восемь открытых в Сиднее «олимпийских» ресторанов обслужили за 33 дня Игр более миллиона спортсменов, тренеров, журналистов и зрителей. В последующие годы McDonalds запускал различные «олимпийские программы», помогал в подготовке волонтеров и т. д. В 2012 году срок действия соглашение о спонсорстве МОК был продлен до 2020 года, предполагалось, что «Макдоналдс» станет официальным рестораном следующих четырех Олимпиад - Сочи-2014, Рио-де-Жанейро-2016, Пхёнчхан-2018 и Токио-2020.

Автор: Евгений Калюков
Теги: McDonald's , Олимпиада , МОК , Международный олимпийский комитет
Главное
ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых Финансы
Материалы по теме
McDonald's продаст 80% своей сети в Китае и Гонконге Бизнес
В Венесуэле McDonald's прекратил продажу бигмаков из-за нехватки хлеба Бизнес
Баффетт признался в экономии на завтраках McDonald’s в дни спада на бирже Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку