McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр

Сеть ресторанов быстрого питания объяснила «развод» пересмотром аспектов своего бизнеса. Однако McDonalds останется спонсором Зимних Олимпийских игр 2018 года

Компания McDonalds решила отказаться от статуса официального спонсора Олимпийских игр, которым она оставалась с 1976 года. В сообщении, опубликованном на сайте Международного Олимпийского комитета (МОК), говорится, что решение о расторжении соглашения о сотрудничество было принято по взаимному согласию.

«Пересмотр всех аспектов нашего бизнеса является частью нашего глобального плана роста, мы приняли решение [о расторжении сотрудничества] совместно с МОК, чтобы сосредоточиться на иных приоритетах», - пояснила директор по маркетингу McDonalds Сильвия Лагнадо.

В свою очередь управляющий директор МОК по маркетинговым вопросам Тимо Люмме выразил понимание решение руководства McDonalds, принятое в условиях быстрого изменения «бизнес-ландшафта» и напомнил о наличии у МОК других крупных партнеров.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей в McDonalds за верность взятым на себя обязательствам, которую компания доказывала Олимпийскому движению на протяжении десятилетий», - подчеркнул Люмме.

Финансовые условия «развода» не разглашаются, однако в сообщении МОК говорится, что McDonalds останется спонсором Зимней Олимпиады 2018 года, которая пройдет в корейском Пхёнчхане. Как и планировалось ранее, рестораны быстрого питания будут открыты в Олимпийском парке и Олимпийской деревне, а компания сохранит право на использование олимпийской символики на территории Южной Кореи.

В ближайшем будущем МОК не планирует заменять расторгнутое соглашение с McDonalds аналогичным договором с кем-то из его конкурентов.

Олимпийская история McDonalds началась в 1968 году, когда компания наладила доставку своих бургеров из США во французский Гренобль, где американские спортсмены жаловались на то, что скучают по дому. Официальный договор о спонсорстве McDonalds Олимпийских игр был заключен в 1976 году, позднее компания заключила аналогичные соглашения с целым рядом национальных олимпийских комитетов.

В 1996 году во время Олимпиады в Атланте в Олимпийской деревне впервые был открыт фирменный ресторан McDonalds, в 2000 году восемь открытых в Сиднее «олимпийских» ресторанов обслужили за 33 дня Игр более миллиона спортсменов, тренеров, журналистов и зрителей. В последующие годы McDonalds запускал различные «олимпийские программы», помогал в подготовке волонтеров и т. д. В 2012 году срок действия соглашение о спонсорстве МОК был продлен до 2020 года, предполагалось, что «Макдоналдс» станет официальным рестораном следующих четырех Олимпиад - Сочи-2014, Рио-де-Жанейро-2016, Пхёнчхан-2018 и Токио-2020.