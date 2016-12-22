Крупнейший производитель водки в России намерен назваться Beluga

ГК «Синергия», один из крупнейших производителей водки в России, задумалась о смене названия. Совет директоров группы летом обсудит возможность переименования по названию своего флагманского бренда в Beluga Group

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

ГК «Синергия», которая по итогам 2016 года занимает второе место по объемам производства водки в России, рассматривает возможность сменить название на Beluga Group. Об этом РБК рассказал один из участников российского алкогольного рынка и подтвердили в пресс-службе компании.

Согласно пояснению пресс-службы «Синергии», изменение названия вынесено на повестку годового собрания акционеров, которое состоится 26 июня. «Группа вышла на новый, глобальный этап развития, когда необходимо обеспечить целостность ее восприятия среди целевых аудиторий, осуществить «перезапуск» корпоративной культуры, укрепить рыночные позиции», — поясняется в сообщении производителя.

Как ранее писал РБК, ГК «Синергия» по итогам 2016 года заняла второе после «Татспиртпрома» место по объемам производства водки в России. Согласно статистике Росстата и по подсчетам РБК, входящие в «Синергию» предприятия в 2016 году увеличили объем производства на 21%, до 9,2 млн дал водки. Лидер рынка — компания «Татспиртпром» — в прошедшем году нарастила производство на 34,8%, до более 11,57 млн дал.

Beluga — флагманский суперпремиальный бренд «Синергии». Как говорится в годовой отчетности компании, он является абсолютным лидером суперпремиальной категории в России. В целом рост продаж водки Beluga по итогам 2016 года составил 31%, экспортные отгрузки бренда возросли на 36%, говорится в отчете, однако итоговые цифры не названы.

Согласно отчетности по МСФО, в 2016 году продажи ГК «Синергия» выросли на 21% и составили более 57,3 млрд руб., чистая выручка увеличилась на 17%, до 35,9 млрд руб. Продажи продукции за год выросли на 18% и превысили 11,6 тыс. дал.

В состав группы «Синергия» входят семь заводов в России, она производит водку под брендами Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Государев заказ». Компания является эксклюзивным дистрибьютором продукции William Grant & Sons (марки Glenfiddich, Grant’s, Clan McGregor, The Balvenie и др.) и французского коньячного дома Camus. По оценкам компании, ее доля на российском рынке крепкого алкоголя составляет 15%.