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«Марафон Групп» инвестирует в производителя вакцин
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Вчера, 14:09
«Марафон Групп» инвестирует в производителя вакцин

Инвестиционная группа «Марафон Групп» до конца года планирует закрыть сделку по приобретению контрольного пакета акций биофармацевтической ООО «Форт», говорится в совместном сообщении компаний (есть у РБК).

​«Форт» — фармкомпания, созданная в начале 2000-х, специализируется на производстве вакцин против гриппа (основной бренд — «Ультрикс»). В ноябре 2014 года 25,01% предприятия приобрела «дочка» госкорпорации «Ростех» — «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио»). Как рассказал РБК представитель «Марафон Групп», в рамках сделки структура «Ростеха» остается в составе акционеров, инвесткомпания приобретает пакет у структур основателя Антона Катлинского. Доли акционеров сейчас находятся в залоге, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Как отмечает источник, близкий к группе, доли акционеров являются обеспечением по кредитам, использованным при строительстве завода в Рязанской области.

С 2015 года «Нацимбио» является единственным поставщиком отечественных вакцин в рамках календаря профилактических прививок, на закупку которых в 2016 году было направлено более 4 млрд руб. против 3,4 млрд руб. годом ранее, сообщали ранее РБК в Минздраве. Кроме закупки вакцин «Ростех» является и одним из крупнейших их производителей — на мощностях ФГУП «НПО «Микроген» и «Форт».

Инвестиционная «Марафон Групп» создана выходцами из структур «Альфа-Групп» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, о создании которой стало известно вчера, 15 мая. В числе приоритетных направлений для инвестиций, как рассказывал РБК Винокуров, — фармацевтическая отрасль (для активов в этом секторе создан субхолдинг «Марафон Фарма»). Приобретение завода вписывается в стратегию развития производственного блока, куда уже входит ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (также реализуется в партнерстве с Ростех), ЗАО «Биоком» и ООО «Бентус лаборатории». «Мы планируем наращивать продуктовый портфель этого актива, также будем реализовывать синергии, которые возникают с другими предприятиями нашего производственного блока», — приводятся в сообщении слова Винокурова.

Согласно прогнозу, выручка «Форт» по итогам года должна составить 2,2 млрд руб. (по последним опубликованным данным компании в «СПАРК-Интерфакс» за 2015 год, ее выручка составляла 288,8 млн руб. при убытке в 493 млн руб.). ​ К концу 2017-го предприятие должно поставить порядка 18 млн доз для проведения вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок. Ранее Ростех сообщал, что проектная мощность «Форт», в частности, — до 40 млн доз вакцин против сезонного гриппа или 120 млн дол против пандемического гриппа.

«Форт» в текущем состоянии — это убыточный актив, — напоминает гендиректор DSM group Сергей Шуляк. — У производства дорогие препараты, продажи которых не могут окупить вложения в площадку. Возможно, у компании есть предварительные договоренности о трансфере технологий на свою площадку с некими иностранными компаниями». В «Марафон Групп» не отрицают возможность производства новых препаратов, но деталей не раскрывают. 

Теги
Александр Винокуров, «Ростех», «Марафон Групп»
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