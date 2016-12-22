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Evraz завершил сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича
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Evraz завершил сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича
Бизнес, 20:47
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Evraz завершил сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича
Evraz завершил сделку по продаже Находкинского порта своим акционерам. Те подумают над строительством установок для устранения угольной пыли при перевалке, на которую пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии

Сталелитейная компания Evraz закрыла сделку по продаже Находкинского порта структуре своих совладельцев Lanebrook Limited Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера, следует из сообщения Evraz. Соглашение о продаже было подписано в начале мая, сумма сделки составила $354,4 млн. Сделка потребовала согласия акционеров, поскольку Lanebrook Limited принадлежит 63,79% Evraz.

В 2016 году Evraz, пытавшаяся продать порт уже несколько лет, привлекла в качестве консультанта по сделке BofA Merrill Lynch, говорится в материалах к прошедшему 23 мая годовому собранию акционеров.Тогда компания получила несколько предложений от потенциальных покупателей, в числе которых, как писал «Коммерсантъ», были экс-губернатор Приморcкого края Сергей Дарькин, бывший совладелец Evraz Александр Катунин, совладелец «Новапорта» Роман Троценко, группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, «Кузбассразрезуголь», Global Ports, ГК «Дело» Сергея Шишкарева, а также компании из Казахстана и КНР.

Однако ни одно из предложений не устроило руководство компании, которое ожидало от потенциального покупателя не только приемлемой цены, но и выгодного коммерческого предложения для Evraz. Как стало известно после подписания соглашения о продаже, сделка предусматривала соглашение о перевалке грузов Evraz в порту Находка «в определенном объеме и по определенным тарифам в течение пяти лет». Кроме того, компания не хотела продавать актив своим конкурентам, отмечается в сообщении.

Evraz сообщила о закрытии сделки 15 июня, в этот же день на прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Находки пожаловался на угольную пыль в городе из-за перевалки угля в порту открытым способом. В сообщении Evraz среди прочих плюсов от продажи непрофильного актива своих акционерам упоминается, что сделка снимет с Evraz затраты на соблюдение экологических требований в порту Находки.

Как сообщил РБК представитель Evraz, Находкинский порт в 2015 году в районе двух причалов построил металлические ветропылезащитные экраны высотой 15 м. По его словам, они снижают кинетическую энергию ветра до минимума, что уменьшает движение воздушных потоков и препятствует запылению окружающего воздуха. Кроме того, порт рассматривает возможность установки вагоноопрокидывателя, при котором перевалка будет производиться закрытым способом. Пока проект находится в разработке.

Evraz приобрела 91% акций порта в 2003 году. Оставшиеся 9% компания выкупила в 2007 году, говорится в материалах компании. Ежедневная пропускная способность порта — 500 железнодорожных вагонов. Вместимость порта — 15 судов одновременно при ежегодной обработке 400 крупных судов. По итогам 2016 года порт обработал около 10 млн т грузов, получив $44 млн чистой прибыли. Выручка компании за 2016 год составила $95 млн, EBITDA — $56 млн. Основными клиентами порта являются сама Evraz (около 66% грузов), а также производитель угля «Сибуглемет» (22%). 

Автор: Алена Русских
Теги: Evraz , Роман Абрамович , Находкинский порт
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