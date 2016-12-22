Evraz завершил сделку по продаже порта в Находке структуре Абрамовича

Сталелитейная компания Evraz закрыла сделку по продаже Находкинского порта структуре своих совладельцев Lanebrook Limited Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера, следует из сообщения Evraz. Соглашение о продаже было подписано в начале мая, сумма сделки составила $354,4 млн. Сделка потребовала согласия акционеров, поскольку Lanebrook Limited принадлежит 63,79% Evraz.
В 2016 году Evraz, пытавшаяся продать порт уже несколько лет, привлекла в качестве консультанта по сделке BofA Merrill Lynch, говорится в материалах к прошедшему 23 мая годовому собранию акционеров.Тогда компания получила несколько предложений от потенциальных покупателей, в числе которых, как писал «Коммерсантъ», были экс-губернатор Приморcкого края Сергей Дарькин, бывший совладелец Evraz Александр Катунин, совладелец «Новапорта» Роман Троценко, группа «Сумма» Зиявудина Магомедова, «Кузбассразрезуголь», Global Ports, ГК «Дело» Сергея Шишкарева, а также компании из Казахстана и КНР.
Однако ни одно из предложений не устроило руководство компании, которое ожидало от потенциального покупателя не только приемлемой цены, но и выгодного коммерческого предложения для Evraz. Как стало известно после подписания соглашения о продаже, сделка предусматривала соглашение о перевалке грузов Evraz в порту Находка «в определенном объеме и по определенным тарифам в течение пяти лет». Кроме того, компания не хотела продавать актив своим конкурентам, отмечается в сообщении.
Evraz сообщила о закрытии сделки 15 июня, в этот же день на прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Находки пожаловался на угольную пыль в городе из-за перевалки угля в порту открытым способом. В сообщении Evraz среди прочих плюсов от продажи непрофильного актива своих акционерам упоминается, что сделка снимет с Evraz затраты на соблюдение экологических требований в порту Находки.
Как сообщил РБК представитель Evraz, Находкинский порт в 2015 году в районе двух причалов построил металлические ветропылезащитные экраны высотой 15 м. По его словам, они снижают кинетическую энергию ветра до минимума, что уменьшает движение воздушных потоков и препятствует запылению окружающего воздуха. Кроме того, порт рассматривает возможность установки вагоноопрокидывателя, при котором перевалка будет производиться закрытым способом. Пока проект находится в разработке.
Evraz приобрела 91% акций порта в 2003 году. Оставшиеся 9% компания выкупила в 2007 году, говорится в материалах компании. Ежедневная пропускная способность порта — 500 железнодорожных вагонов. Вместимость порта — 15 судов одновременно при ежегодной обработке 400 крупных судов. По итогам 2016 года порт обработал около 10 млн т грузов, получив $44 млн чистой прибыли. Выручка компании за 2016 год составила $95 млн, EBITDA — $56 млн. Основными клиентами порта являются сама Evraz (около 66% грузов), а также производитель угля «Сибуглемет» (22%).