«Роснефтегазу» порекомендуют не платить дивиденды за 2016 год

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, Росимущество и Минэнерго согласовали проект директивы, которая позволит не платить «Роснефтегазу» дивиденды за 2016 год из-за полученного убытка в 90,4 млрд руб.
В течение прошлого года «Роснефтегаз», аккумулирующий на своих счетах значительную часть дивидендов «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», уже выплатила государству промежуточные дивиденды в размере 717 млрд руб. По данным «Коммерсанта», большая часть этой суммы — платеж, полученный от новых акционеров «Роснефти», швейцарского нефтетрейдера Glencore и катарского государственного инвестфонда QIA, за 19,5% акций «Роснефти».
В директиве, которая была подготовлена Росимуществом, не объясняется причина убытка 90,4 млрд руб. Собеседники «Коммерсанта» на рынке считают, что это связано с эффектом курсовых разниц.
Минфин и Минэкономики ситуацию вокруг дивидендов «Роснефтегаза» не прокомментировали.
10 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что в аппарате правительства и администрации президента дожидается рассмотрения проект распоряжения об изъятии у «Роснефтегаза» 100% дивидендов в 2017 году. По словам собеседника издания, для его принятия оставалась только «политическая воля».По подсчетам «Ведомостей», в 2017 году «Роснефтегаз» может получить от своих компаний 99,3 млрд руб. Госкомпания владеет 50% плюс одна акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». От «Газпрома» «Роснефтегаз» может получить 52,3 млрд руб. (исходя из планки в 50% прибыли на пакет «Роснефтегаза»), от «Роснефти» — 31,7 млрд руб. и от «Интер РАО» — 15,3 млрд.