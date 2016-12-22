Глава Petropavlovsk выступил против людей «Реновы» в совете директоров

Питер Хамбро Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Председатель совета директоров и один из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk Питер Хамбро покинет свой пост, но останется в руководстве компании. Он выступил против прохождения в совет кандидатов от «Реновы» Виктора Вексельберга

Питер Хамбро, 23 года возглавлявший золотодобывающую компанию Petropavlovsk​ (владеет 4,64%), уйдет с поста председателя совета директоров, но останется в качестве ее исполнительного директора, говорится в сообщении группы. Временным главой совета станет нынешний неисполнительный директор Эндрю Викерман (он также занимает пост неисполнительного директора в наблюдательном совете нефтетрейдера Trafigura). Впоследствии компания планирует найти постоянного неисполнительного директора. В действующий совет директоров, помимо Хамбро, входят основавший вместе с ним компанию Павел Масловский (владеет 5,81%),а также финдиректор Андрей Марута и неисполнительные директоры Викерман, Роберт Дженкинс и Александр Грин.

Руководителей компании не устроили кандидаты, предложенные держателями крупнейших пакетов «Реновой» (22,34%) и фондами Sothic и M&G (15,66%), поэтому они рекомендовали переизбрать действующий состав руководства на собрании акционеров 20 июня. «Ренова» выдвинула в кандидаты юриста Владислава Егорова и главу совета директоров ФК «Челси» Брюса Бака. Sothic и M&G предложили бывшего менеджера BHP Billiton Иэна Эшби и экс-главу лесопромышленной компании Rusforest Гаррета Содена.

«Сейчас не время менять совет директоров», — заявил в интервью Bloomberg TV Хамбро. По его словам, в 2017 году Petropavlovsk только вышел на солидную прибыль, отлично отработав в первом квартале после убыточного 2015 года и проведенной нынешним советом директоров процедуры рефинансирования. «Купить компанию можно, заплатив cash и премию за контроль ее акционерам, это нормальный подход. Альтернативный способ — это привести в совет директоров своих представителей и забрать ее так», — пояснил топ-менеджер.

Партнер адвокатской конторы «Некторов, Савельев и партнеры» Александр Некторов отметил, что, согласно уставу Petropavlovsk, председатель совета директоров обладает при принятии решений решающим голосом. «Поэтому «Ренове» и важно сменить председателя», — пояснил юрист. По его оценке, у «Реновы» остается возможность провести двух своих представителей в совет директоров Petropavlovsk при невысокой явке на собрании или по договоренности с другими акционерами.

Источник РБК, близкий к одному из акционеров Petropavlovsk, предположил, что «Ренова» не пойдет на открытый конфликт, не желая ссориться с экс-сенатором Масловским.

Представители «Реновы» от комментариев отказались.

«Ренова» целенаправленно наращивает свое присутствие в золотодобывающей компании. В 2015 году она скупила почти 15% акций Petropavlovsk, тогда источники «Коммерсанта» предполагали, что компания Вексельберга может начать недружественное поглощение или попытается продать золотодобытчику свою компанию «Золото Камчатки» за деньги или акции Petropavlovsk.

В начале декабря 2016 года Petropavlovsk пытался продать 20% своих акций бизнесмену Мусе Бажаеву в обмен на 100% его золотодобывающей компании «Амур Золото», стоимость которой оценивалась в $144 млн. Тогда же Масловский говорил о возможности объединения с «Золотом Камчатки», сообщал Bloomberg.

В середине декабря прошлого года Petropavlovsk сообщил, что обе сделки не состоятся. В частности, против обмена с Бажаевым выступили «некоторые мажоритарные акционеры», говорилось в сообщении.

Однако в мае 2017 года стало известно, что структура Мусы Бажаева все-таки приобрела 2,42% Petropavlovsk. Бумаги продал партнер Хамбро и Масловского Андрей Вдовин, снизив свою долю до 1,58%, сообщал «Коммерсантъ».

Petropavlovsk добывает золото в Амурской области на месторождениях Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. Компания была основана Масловским и Хамбро в 1994 году на базе Покровского рудника. В 2002 году партнеры вывели Petropavlovsk на Лондонскую биржу и выручили $1,3 млрд. Компания вышла на прибыль в $31,7 млн в 2016 году после убытка за 2015 год в размере $297,5 млн.