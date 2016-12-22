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Украинский суд решил изъять у «Газпрома» дивиденды на $3 млн
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Украинский суд решил изъять у «Газпрома» дивиденды на $3 млн
Украинский кризис, 19:21
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Украинский суд решил изъять у «Газпрома» дивиденды на $3 млн
Суд принял решение о взыскании примерно 80 млн гривен, которые должны были быть выплачены компанией «Газтранзит» в качестве дивидендов «Газпрому»
Фото: Олег Яковлев / РБК

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать 79,877 млн гривен (примерно $3,07 млн) с аффилированной с российским «Газпромом» компании «Газтранзит», сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В решении суда говорится, что взыскание средств производится с целью исполнения вынесенного в марте 2017 года приказа Хозяйственного суда о принудительном взыскании с «Газпрома» наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа и пени.

«Газпрому» принадлежит 40,2174% акций «Газтранзита», создававшегося как оператор газотранспортной системы Украины для поставок газа в Турцию и на Балканы. Таким же пакетом владеет компания «Нафтогаз Украины», а остаток акций принадлежит турецкой компании Turusgas.

В конце мая «Газпром» в своем отчете сообщил об аресте украинскими властями принадлежащих ему акций «Газтранзита» и открытии исполнительного производства на сумму 189,1 млрд гривен.

Собеседник РБК в «Газпроме» пояснил, что изъятие дивидендов «Газтранзита» в бюджет Украины также неправомерно, как и акций самой компании «Газтранзит».

В начале 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на 86 млрд гривен, заявив, что компания на протяжении почти шести лет злоупотребляла своим монопольным положением на рынке транзита газа через территорию Украины и ущемляла интересы «Нафтогаза Украины».

«Газпром» платить отказался и обжаловал решение АМКУ в суде, однако добиться отмены штрафа ему не удалось, а затем Хозяйственный суд Киева решил принудительно взыскать наложенный АМКУ штраф и пеню того же размера. В феврале 2017 года Хозяйственный суд Киева отклонил апелляцию «Газпрома», а 16 мая то же самое сделал с кассационной жалобой российской компании Высший хозяйственный суд Украины.

В конце мая замглавы юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец в ходе общения с инвесторами сообщал, что компания разрабатывает «меры по обжалованию уже принятых решений Украины в международных инстанциях», имея в виду решение суда об аресте активов «Газпрома» на Украине по иску АМКУ, включая акции компании «Газтранзит».

По словам Кузнеца, Антимонопольный комитет Украины наложил штраф за те нарушения, которые, как считает «Газпром», он никогда не совершал. «Мы не являемся монополистами на рынке транзитных услуг Украины, мы вообще не ведем никакой деятельности на этой территории», — напоминал представитель компании.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: Украина , «Газпром»
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