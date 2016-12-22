Райффайзенбанк выкупил пакет ВЭБа в калийной «дочке» «Акрона»

Райффайзенбанк в ходе аукциона выкупил за 10,62 млрд руб. у Внешэкономбанка 20% минус одну акцию Верхнекамской калийной компании, которая разрабатывает стратегический проект группы «Акрон»

Рабочий на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей (Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»)

Райффайзенбанк в два шага выиграл аукцион на покупку 20% минус одну акцию Верхнекамской калийной компании (ВКК) у ВЭБа, сообщает пресс-служба «ВЭБ-Капитала». Торги прошли в форме открытого аукциона, банк предложил за актив 10,62 млрд руб., превысив начальную цену актива всего на 20 млн. Номинальная стоимость пакета составляет около 6,7 млрд руб., говорится в сообщении.

Другим претендентом выступил сам владелец ВКК, группа «Акрон». Дочерняя компания группы «Дорогобуж» предложила за пакет 10,61 млрд руб.

ВКК с 2008 года владеет лицензией на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, говорится на сайте компании. Его запасы оцениваются в 719,4 млн т.

«Акрону», по данным «Интерфакса» принадлежит 60,1% акций ВКК, еще 19,99% — у «Сбербанк инвестиции». При этом у «Акрона» есть преимущественное право выкупа доли ВЭБа в проекте, и его «дочка» в мае получила разрешение ФАС на консолидацию 100% ВКК. Представитель «Акрона» отказался комментировать, почему компания уступила пакет банку. Представитель Райффайзенбанка также отказался прокомментировать решение о приобретении. В апреле председатель совета директоров компании Александр Попов говорил «Коммерсанту», что компания все еще может воспользоваться правом выкупить долю у ВЭБа и примет решение по итогам аукциона, когда будет определена окончательная стоимость пакета.

Райффайзенбанк ранее владел 8,95% ВКК, но в 2014 году продал ее «Акрону». «Акрон», в свою очередь, после сделки с банком продал 9,99% акций ВКК компании «Сбербанк инвестиции».

Банки (ВЭБ, Райффайзенбанк и ЕАБР) вошли в структуру акционерного капитала ВКК в ноябре 2012 года, когда компания продала 38,05% акций в ходе допэмиссии.

Весной 2016 года «Акрон» выкупил пакет акций «дочки» у ЕАБР, увеличив свою долю с 51 до 60,1%, писал РБК.

Внешэкономбанк выставил на торги пакет ВКК в апреле 2017 года. Как сообщал «Коммерсантъ» в апреле со ссылкой на источники в компании, «Акрону» так и не удалось выстроить партнерские отношения с банками, которые не были готовы разделить с группой риски и инвестировать в проект, а вместо этого предлагали обычные кредиты. Компании по-прежнему требуется привлечь средства для реализации стратегического калийного проекта.

Начать производство хлоркалия на Талицком ГОКе планировалось в 2021 году, однако падение мировых цен осложнило привлечение финансирования. «Акрон» может отложить начало активных инвестиций в Талицкий ГОК до восстановления цен на хлоркалий, говорил ранее Попов «Интерфаксу». В то же время компания продолжает работу по привлечению проектного финансирования для ВКК и рассчитывает завершить этот процесс до конца текущего года. Речь идет о сумме около $1,2 млрд, переговоры идут с пулом российских и зарубежных банков. Общая стоимость проекта оценивается в $1,5–​1,7 млрд.