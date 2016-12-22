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Структура Сбербанка получит за долги турецкого девелопера
Бизнес, 16:43
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Структура Сбербанка получит за долги турецкого девелопера
Дочерняя структура Сбербанка станет владельцем работающей в Подмосковье турецкой «Мебе-Девелопмент». 50,01% акций девелопера могут достаться ей в рамках сделки по реструктуризации кредита, выданного четыре года назад
Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «СБК Премьер» (входит в компанию «Сбербанк капитал», которая в свою очередь принадлежит Сбербанку) о покупке 50,01% в уставном капитале ООО «Мебе-Девелопмент». Информация об этом появилась во вторник, 13 июня, на ​сайте ведомства.

«Мебе-Девелопмент» является частью турецкой Mebe Group и, согласно базе СПАРК, на 100% принадлежит ее президенту Мустафе Билеку. Впрочем, в выписке из ЕГРЮЛ указано, что девелоперская структура была заложена по кредиту в Сбербанке до 2020 года.

Партнер консалтинговой компании Colliers International Станислав Бибик и собеседник РБК в другой международной компании предположили, что текущая сделка может быть связана с реструктуризацией долга: в октябре 2013 года Московское отделение Сбербанка выдало ООО «Мебе-Девелопмент» семилетний кредит в $60 млн на достройку бизнес-центра Mebe One Khimki.

Представитель Mebe Group сказал РБК, что не дает комментарии СМИ. Получить оперативный ответ в Сбербанке не удалось.

Сбербанк не в первый раз получает за долги девелоперские активы. Так, в 2005 году банку достался проект ЖК «Царев сад» (около 80 тыс. кв. м) на Болотном острове, который не достроен до сих пор. В августе 2016 года банк получил бизнес-центр «Президент плаза» на Кутузовском проспекте, а в апреле 2017 года — ТРЦ Jam Mall в Иркутске, по данным «Ведомостей».

Финансовое положение «Мебе-Девелопмент» нельзя назвать хорошим. В базе СПАРК указано, что по итогам 2015 года долгосрочные обязательства компании составили 6,3 млрд руб., увеличившись с 4,8 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток компании достиг 1,3 млрд руб. Данные за 2016 год не опубликованы.

Компания работает в России с 1995 года. За это время она сдала более 1 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в различных регионах России, главным образом в Подмосковье. Сейчас Mebe строит два жилых комплекса — ЖК «Горный» в Химках и ЖК «Гвардейский» в Сходне, указано на ее сайте.

Самым известным проектом компании стал бизнес-центр класса А в Химках — Mebe One Khimki Plaza — общей площадью 44 тыс. кв. м. «Это высококачественный объект, но он построен не в том месте и не в то время, — отмечает Станислав Бибик. — Высокая конкуренция на рынке, где собственники вынуждены бороться за арендатора, еще больше усугубила ситуацию со сдачей его в аренду». Хотя офис был построен в 2014 году, до сих пор, по данным сайта amo.ru, в нем пустует больше трети площадей. При этом ставка аренды составляет 9 тыс. руб. за 1 кв. м в год без НДС. Для сравнения, по данным консалтинговой компании JLL, средние ставки аренды в бизнес-центрах класса А в Москве в первом квартале 2017 года составляли от 22 тыс. до 38 тыс. руб. за метр в год.

Помимо девелоперского подразделения в Mebe Group входит еще несколько компаний, говорится на ее сайте. Среди них строительная Mebe Construction, Mebe Metal, занимающаяся возведением и сборкой металлоконструкций, а также туристическая компания Mebe Voyage.

Автор: Алексей Пастушин
Теги: Сбербанк , Турция , Подмосковье , Химки , девелопер , застройщик
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