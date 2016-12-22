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Данкверт оценил потери от африканской чумы свиней в России
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Данкверт оценил потери от африканской чумы свиней в России
Бизнес, 14:21
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Данкверт оценил потери от африканской чумы свиней в России
Совокупные убытки российских аграриев от африканской чумы свиней за девять лет могли достичь 75 млрд руб., подсчитал Россельхознадзор. В 2017 году заболевание зарегистрировано в 10 регионах России и может распространиться
Сергей Данкверт (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Африканская чума свиней (АЧС) за девять лет распространения заболевания привела к многомиллиардным убыткам для отечественного АПК. Прямые потери за этот период оцениваются в 5 млрд руб., непрямые — минимум в десять раз больше. Об этом 14 июня в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В конце марта 2017 года глава Минсельхоза Александр Ткачев называл цифру прямого ущерба, нанесенного эпизоотией, в 5 млрд руб., однако конкретные цифры по непрямым убыткам от АЧС власти назвали впервые.

«Прямые убытки от африканской чумы свиней (составили) 5 млрд руб., косвенные можно считать по-различному, но от 50 до 70 (млрд руб.) от простоя предприятий», — сказал глава Россельхознадзора. С начала регистрации первых случаев АЧС в России в 2007 году потери поголовья составили 800 тыс. свиней, добавил он. Всего за прошедшее время было зарегистрировано свыше 1,1 тыс. вспышек АЧС в 46 регионах России.

Как сообщил Данкверт журналистам, наиболее опасная ситуация сложилась в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточено более 60% поголовья свиней. По данным Россельхознадзора, с начала текущего года болезнь зарегистрирована на территории 10 субъектов РФ — это Республика Крым, Ростовская, Владимирская, Саратовская, Ивановская, Орловская, Самарская, Московская, Иркутская и Волгоградская области.

Он также привел прогноз по возможному распространению ареала болезни в 2017 году. По оценкам ведомства, возникновение новых вспышек АЧС можно ожидать в субъектах России, граничащих с неблагополучными регионами. Речь идет о республиках Мордовия, Удмуртия, Марий Эл и Башкортостан, а также Ульяновской, Костромской и Кировской областях.

«Однако следует иметь в виду, что следствием неконтролируемых перемещений свиней и продукции может быть занос возбудителя болезни в любой регион страны. Таким образом, как и прежде, от заболевания не защищена ни одна территория Российской Федерации», — предупредил Данкверт.

Более 80% поголовья содержится на промышленных предприятиях, указал глава Россельхознадзора. При этом примерно в 90% случаев АЧС регистрируется сначала в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а уже затем переносится в крупные свиноводческие комплексы. По мнению Данкверта, это связано с тем, что в настоящее время в России отсутствуют правила содержания сельскохозяйственных животных в ЛПХ, учет поголовья ведется только на добровольной основе, а ​обязанности граждан при угрозе возникновения заболевания не определены.

АЧС — вирусная болезнь свиней, в 50-100% случаев заканчивающаяся для животных летальным исходом. Эффективных средств профилактики этой инфекции, не опасной для человека, до сих пор не разработано. В случае выявления заболевания на животноводческом комплексе или в ЛПХ, все его поголовье свиней подлежит уничтожению.

Автор: Наталья Новопашина
Теги: убытки , Россельхознадзор , АЧС , Данкверт , Прогноз
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