Вице-президент «Роснефти» уволился через четыре месяца после назначения

«Роснефть» покинул глава нового департамента нефтегазохимии, вице-президент Игорь Соглаев, рассказали РБК два человека, знакомых с его подчиненными, и знакомый самого Соглаева.
Соглаев написал заявление по собственному желанию и покинул компанию в пятницу, 13 октября, сказал один из собеседников РБК. Другие два собеседника говорят, что Соглаева уволили в начале недели. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
О создании нового департамента нефтегазохимии и о том, что его возглавил Соглаев, «Роснефть» объявила в июне. Нефтегазохимия — новое стратегическое направление для «Роснефти», говорил глава компании Игорь Сечин на собрании акционеров 22 июня. «Роснефть» хочет увеличить долю нефте- и газохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей компании до 20%, говорил Сечин. Нефтегазохимическое подразделение «Роснефти» должно будет превысить по размеру «Сибур», говорил РБК человек, близкий к нефтяной компании.
«Роснефть» планирует активно развивать нефтегазохимию на базе трех кластеров, рассказывал Соглаев на сессии Российской энергетической недели 4 октября. «По нашим расчетам, общая сумма инвестиций в три кластера будет составлять около $30 млрд», — говорил топ-менеджер. Речь об инвестициях «Роснефти» и ее партнеров до 2025 года, сумма включает проектное финансирование, объяснял он.
Первый кластер — Поволжский с двумя «точками приложения усилий» в Самаре и Уфе, указывал Соглаев. Здесь компания планирует построить полимерный комплекс и выпускать ежегодно 2,5 млн т этилена, а также пластиков «ароматического ряда». Также компания планирует развивать «Уфаоргсинтез» («дочка» «Башнефти», подконтрольной «Роснефти») и интегрировать площадку с самарскими и другими заводами. Второй кластер — Восточносибирский — может быть создан вместе с китайской Sinopec с центром в Богучанах Красноярского края и на базе Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Третий кластер будет создан на Дальнем Востоке, где «Роснефть» планирует построить Восточную нефтехимическую компанию (ВНХК).
Соглаев, который до прихода в «Роснефть» возглавлял крупное нефтегазохимическое предприятие «СамараНефтеОргСинтез» (САНОРС), работал на новой должности недолго — меньше четырех месяцев. По словам двух собеседников РБК, недовольство руководства «Роснефти», в частности, вызвало излишне детализированное выступление топ-менеджера на РЭНе. Но стало ли оно причиной ухода Соглаева, они не знают. Топ-менеджер ушел, чтобы заняться личными частными проектами в нефтехимической отрасли, рассказывает еще один источник.