Делегация Украины потребовала у Совета Европы подать в суд на Россию

Киев предлагает Совету Европы подать на Россию в суд за отказ выплачивать взносы ПАСЕ. Парламентская ассамблея лишила Россию права голоса из-за Крыма, в ответ Москва приостановила свою деятельность в организации

Петр Порошенко во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовала подать в суд на Россию за неуплату взносов. Об этом рассказал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

«На бюро ПАСЕ от Ягланда (Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы. — РБК) сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов», — написал Арьев. По его словам, в ПАСЕ «не готовы идти навстречу российскому шантажу».

Член украинской делегации Елена Сотник рассказала РБК, что идея подать в суд на Россию принадлежит ей.

«Это была моя позиция, и я ее озвучила публично, в том числе и Ягланду. Позицию делегации по этому вопросу мы не успели обсудить, но, думаю, в ближайшие недели проговорим на общем совещании», — пояснила она в разговоре с корреспондентом РБК.

По ее словам, Москва не выплатила организационные взносы в ПАСЕ в размере €22 млн, ​хотя выплата является ее «обязательством», поэтому Совет Европы может подать в суд за нарушение. ​«Если не заплатят за следующий год, будут исключены из Совета Европы. Это закреплено в уставе организации», — пояснила она.

После присоединения Крыма к России в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую действия Москвы. В Совете Европы это расценили как аннексию полуострова. В начале 2015 года Парламентская ассамблея лишила Россию голоса в организации.

В ответ Москва приостановила свою деятельность в ПАСЕ и неоднократно предупреждала, что прекратит выплату организационных взносов, если делегацию России не восстановят в полных правах. В частности, об этом говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Летом 2017 года МИД России официально заявил, что замораживает выплаты в бюджет Совета Европы «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации» России в ПАСЕ.​

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 9 октября, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не будут признаны Россией, если ее делегация не будет принимать участие в работе ПАСЕ.

Она напомнила, что депутаты Парламентской ассамблеи избирают судей ЕСПЧ. По ее словам, «они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными».



Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что у ПАСЕ будет последняя возможность вернуть российской делегации голос в ПАСЕ в январе 2018 года. По его словам, в Страсбурге опасаются, что Россия может пойти на более серьезный шаг, а именно выйти из Совета Европы. Без Москвы, считает Чижов, существование организации «утрачивает смысл».

Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского союза. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. ПАСЕ — консультативный орган, который состоит из представителей парламентов всех государств — членов Совета Европы.