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Борис Минц купит последний актив Stockmann Group в России
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Борис Минц купит последний актив Stockmann Group в России
Бизнес, 19:24
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Борис Минц купит последний актив Stockmann Group в России
Финская Stockmann Group уже до конца года может продать O1 Group Бориса Минца свой последний актив в России — торговый комплекс «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Сделка объемом до €200 млн может стать крупнейшей с начала года
ТК «Невский центр» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Структура миллиардера Бориса Минца (состояние $1,3 млрд, согласно рейтингу Forbes 2017) уже до конца 2017 года может стать владельцем торгово-развлекательного комплекса «Невский центр», расположенного на пересечении улицы Восстания и Невского проспекта в Санкт-Петербурге. О том, что принадлежащая бизнесмену O1 Group осталась единственным претендентом на покупку ТРЦ, РБК рассказал источник, близкий к одной из сторон переговоров, подтвердили представители двух международных консалтинговых компаний, а также инвестор, ранее интересовавшийся этим активом. По словам двух собеседников РБК, due diligence объекта уже завершен, его проводила компания PwC. Сейчас O1 ведет переговоры со Сбербанком о предоставлении компании кредита объемом около 60–70% от суммы сделки, знает один из собеседников РБК.

Представители PwC, Colliers International, отвечающей за продажу здания, а также O1 Group и Сбербанка отказались от комментариев. «Как торгующаяся на бирже компания мы не можем комментировать происходящие процессы», — сообщила РБК представитель пресс-службы Stockmann Group Анна Бьярланд.

Торговый центр в Санкт-Петербурге был открыт в ноябре 2010 года, в его открытие Stockmann Group инвестировала €170 млн. Общая площадь объекта составляет 91 тыс. кв. м, из которых арендопригодная — 46 тыс. кв. м. О том, что финский инвестор намерен его продать, стало известно в ноябре 2016 года. По состоянию на 31 декабря 2016 года ТЦ был заполнен на 96,7%, следует из материалов финской компании. При этом балансовая стоимость торгового центра составляла €181 млн ($225,4 млн). «По нашим оценкам, «Невский центр» стоит не менее 11 млрд руб. (€160 млн по курсу ЦБ)», — считает генеральный директор Knight Frank в Санкт-Петербурге Николай Пашков. «Невский центр» отличается уникальным местоположением, благодаря чему он обеспечен постоянным большим трафиком, указывает директор департамента консалтинга, исследований и оценки S.A. Ricci Александр Морозов. Средняя эффективная очищенная арендная ставка, по его оценке, может составлять от 27 тыс. до 32 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этого, Морозов оценил стоимость центра в диапазоне €170–200 млн по текущему курсу.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

После того как в конце 2015 года Stockmann объявила о продаже всех своих универмагов в России, петербургский торговый центр остался последним российским активом ретейлера. По условиям сделки с Reviva Holding Якова Панченко, который получил права использования бренда Stockmann в России вместе с правами аренды пяти магазинов финской сети (в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), Stockmann Group получила €5 млн.

Кроме O1 активом интересовались Morgan Stanley, PPF Real Estate, Avica и Fort Group, писала газета «Ведомости» в марте. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко сказал РБК, что компания не участвовала в переговорах о сделке. Представители Avica, PPF и Morgan Stanley не ответили на вопросы РБК.

Если сделка будет закрыта до конца декабря, она может стать крупнейшей на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России в этом году. Сейчас крупнейшей подобной сделкой считается продажа столичного здания «Военторга» на Воздвиженке. За объект Avica и китайская Fosun заплатили около 10 млрд руб. Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости в России в первом полугодии 2017 года составил, по данным JLL, $2,2 млрд, из которых 18% пришлось на сделки в Санкт-Петербурге.

История финского концерна Stockmann насчитывает более 150 лет. Он стал первым иностранным ретейлером в Советском Союзе, открыв свой магазин под брендом «Калинка-Стокманн» в столичном ГУМе в 1989 году. С 1998 года по 2009 год универмаг Stockmann работал в ТЦ «Смоленский пассаж».

В третьем квартале 2015 года компании Synovate Comcon проводила исследование, согласно которому бренд «Стокманн» был признан одним из самых узнаваемых в России. Его знали 42% россиян старше десяти лет в городах, где работали универмаги ретейлера: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, следовало из данных исследования компании Synovate Comcon.

Группа O1 Group контролирует компанию O1 Properties, которая специализируется на инвестициях в высококачественные офисные объекты. Сегодня она владеет и управляет портфелем из 15 бизнес-центров чистой арендуемой площадью 584 тыс. кв. м. Наиболее известные среди них — это «Белая площадь» у станции метро «Белорусская», Lighthouse на Валовой улице и «Аврора» у станции метро «Павелецкая». По итогам 2016 года стоимость портфеля недвижимости O1 оценивалась в $4,2 млрд. При этом с учетом кредитной нагрузки балансовая стоимость портфеля составляет $995 млн, говорится в материалах компании.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: сделка , Stockmann , Борис Минц , O1 Group , коммерческая недвижимость
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