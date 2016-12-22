«Уралхим» попросил запретить ввоз удобрений с Украины

Необходимость введения запрета на ввоз удобрений и химического сырья компания объяснила действиями недобросовестных импортеров

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Компания «Уралхим» (один из крупнейших производителей азотных удобрений России) предложила правительству запретить ввоз в Россию произведенных на Украине минеральных, химических и азотных удобрений, сообщает ТАСС.

«Просим рассмотреть вопрос об ограничении осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации видов химической продукции и сырья, страной происхождения которых является Украина», — говорится в письме, направленном компанией в Минпромторг.

Согласно документу, некоторые виды химической продукции украинских компаний должны быть внесены в список товаров, ввоз которых на территорию России запрещен в рамках контрсанкций.

Необходимость введения такого запрета в «Уралхиме» объяснили действиями недобросовестных импортеров, которые поставляют в страну «дешевую незарегистрированную химическую продукцию низкого качества», после чего та дешево продается сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям, вытесняя продукцию «Уралхима».

В документе особо отмечается, что многие импортеры, пользуясь отсутствием соответствующих мер контроля, декларируют необоснованно низкую стоимость ввозимой продукции.

«Сложившаяся ситуация с массовым завозом химических удобрений с Украины свидетельствует о вероятном реэкспорте с территории данного государства агрохимикатов и химических продуктов неизвестного происхождения из третьих стран», — сказано в письме.

С 1 января 2016 года на Украину распространено действие продовольственного эмбарго, используемого Россией в качестве контрсанкции против стран, присоединившихся к антироссийским санкциям ЕС и США. В сентябре 2016 года в список подпадающих под эмбарго товаров была добавлена поваренная соль, основным поставщиком которой на российский рынок была Украина (до 2014 года на ее долю приходилось до 23% российского рынка).

В сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко оценил потери украинской экономики от закрытия российского рынка в $15 млрд в год.

Украина также ввела эмбарго на некоторые российские товары. С 10 января 2016 года в черный список попали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, водка, пиво, сигареты с фильтром, кондитерские изделия, детское питание, корма для кошек и собак, ряд других продовольственных товаров, а также инсектициды и гербициды российского производства, локомотивы и оборудование для железных дорог, а также некоторые другие товары.