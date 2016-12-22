Минсельхоз предложил снизить НДС на продажу фруктов и ягод

Минсельхоз для развития импортозамещения предлагает снизить налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже фруктов и ягод. Об этом министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил в ходе «Правительственного часа» в Госдуме.

По словам Ткачева, российские аграрии увеличивают объемы закладки новых садов и виноградников, однако пока у отрасли «еще много работы» и стоит задача заместить поставки импортной продукции. «Для стимулирования работы в этом направлении нам необходима поддержка. Снижение НДС с 18% до 10% на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — цитирует Ткачева пресс-служба Минсельхоза.

По данным министерства, в России началась осенняя закладка садов и виноградников. Ожидается, что в 2017 году площадь закладки новых садов достигнет 15,6 тыс. га (в 2016 году — 14,6 тыс. га), виноградников — 5,1 тыс. га (в 2016 году — 4,9 тыс. га).

Ранее в интервью РБК глава Минсельхоза называл садоводство и виноградарство в числе тех подотраслей сельского хозяйства, которые требуют особого внимания. Это «те направления, по которым нам необходимо сделать существенный рывок в ближайшие годы, чтобы насытить рынок отечественными продуктами», говорил министр.

Ткачев также сообщил докладе, что по итогам 2017 года сельхозпроизводство может вырасти на 2%, а при хороших погодных условиях — на 3%. «На протяжении последних трех лет отрасль демонстрировала высокие темпы развития: рост производства [составил] более чем 11% за три года. На российской полке впервые за долгие годы стали доминировать отечественные продукты питания», — констатировал министр.