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Китайская CEFC начала переговоры о покупке у Дерипаски доли в En+
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Китайская CEFC начала переговоры о покупке у Дерипаски доли в En+
Бизнес, 10:38
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Китайская CEFC начала переговоры о покупке у Дерипаски доли в En+
Ранее CEFC подписала генеральное соглашение о сотрудничестве с «Базовым элементом» и договорилась о покупке доли в «Роснефти»

Китайская компания «Хуасинь» (CEFC) ведет со структурами Олега Дерипаски переговоры о покупке доли в группе En+, президентом которой является миллиардер, подтвердил РБК близкий к сделке источник.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что следующим шаг CEFC, договорившейся в начале сентября о покупке доли в «Роснефти», может стать вхождение в капитал En+.

Один из собеседников Reuters пояснил, что CEFC может стать якорным инвестором En+, приобретя пакет акций компании во время IPO российской компании, запланированного на конец 2017 года.

В июле 2017 года CEFC подписала генеральное соглашение о долгосрочном сотрудничестве с подконтрольной Дерипаске группой «Базовый элемент». В рамках соглашения стороны договорились развивать совместные проекты в производстве, финансах, логистике, базовой инфраструктуре и других сфера».

«Партнеры намерены реализовывать совместные проекты, в основном, в России и Китае, а также в государствах, расположенных вдоль «одного пояса и одного пути», - отмечалось в сообщении «Базового элемента».

Glencore и катарский инвестфонд продали часть акций «Роснефти» китайцам
Бизнес

8 сентября консорциум, в который входят швейцарская Glencore и катарский инвестфонд QIA, объявил о продаже CEFC за $9,1 млрд большей части принадлежащего ему пакета акций «Роснефти». По завершении сделки CEFC станет владельцем 14,16% акций «Роснефти». При этом Glencore и QIA сохранят доли в капитале «Роснефти» в размере 0,5% и 4,7% соответственно.

Китайская энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) была создана в 2002 году и работает в сферах энергетики и финансовых услуг. На сайте компании отмечается, что она стремится к повышению своего влияния в энергетической промышленности и, следуя государственной энергетической стратегии, завоевывает отечественный и зарубежный рынки.

«Пользуемся удобным случаем с широкой душой, как океан, возмещающий сотню рек», — говорится на сайте CEFC.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Дерипаска , En+ , CEFC
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