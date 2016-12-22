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Суд арестовал владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве
Бизнес, 20:00
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Суд арестовал владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве
Суд арестовал основателя девелоперской компании Red Development Алексея Ковальчука по обвинению в особо крупном мошенничестве. В компании утверждают, что это помешает урегулированию долгов перед соинвесторами
Фото: Ан

Недовольный инвестор

Головинский районный суд города Москвы принял решение об аресте основателя и основного акционера девелоперской компании Red Development Алексея Ковальчука. Об этом РБК рассказала представитель предпринимателя Татьяна Лавренова и подтвердила пресс-секретарь Головинского районного суда.

«Постановлением от 9 июня 2017 года Головинского районного суда Алексею Ковальчуку была выбрана мера пресечения в виде помещения под стражу на 22 дня, до 28 июня», — сказала представитель суда. Дело в отношении предпринимателя расследуется по ст.159, ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) следственной частью УВД по САО, добавили в Головинском суде.

«Данное постановление является необоснованным и незаконным. Ковальчуку вменяется преступление, связанное с невыполнением обязательств перед частным инвестором», — объясняет Татьяна Лавренова. По ее словам, речь идет о Наталье Печегиной, которой структуры Red Development были должны 52 млн руб. Однако эти средства компания полностью вернула еще в апреле 2017 года, утверждает Лавренова.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе МВД не удалось.

Долги перед банками

Компания Red Development была известна как один из крупнейших застройщиков апартаментов в стиле лофт в Москве. В 2014 году риелторская компания «Метриум групп» утверждала, что Red Development занимает третье место в рейтинге крупнейших застройщиков старой Москвы — 165,5 тыс. кв. м. Среди ее крупнейших проектов - Loft Park (90 тыс. кв. м) у метро «Водный стадион», Loft Post (21,9 тыс.кв. м) рядом с метро «Бауманская» и Loft Time (21 тыс. кв. м) на «Соколе». После обвала рубля в 2014 году финансовая ситуации в компании резко ухудшилась, а ее активы за долги планировали забрать основные кредиторы — Промсвязьбанк и Абсолют Банк.

Задолженность перед Абсолют Банком на 3,2 млрд руб. была урегулирована в конце 2016 года. Тогда НПФ «Благосостояние», действовавший в интересах акционера банка, выкупил участок под проектом Loft Park на Михалковской улице, который выступал залогом по кредиту, писали «Ведомости».

В апреле 2017 года стало известно о том, что финансово-промышленная компания «Альтаир групп» выкупила $20 млн из $50 млн долговых обязательств Red Development перед Промсвязьбанком. Также компания вела переговоры об оставшемся долге. В пресс-службе Промсвязьбанка отказались от комментариев.

Еще одним кредитором Red Development является Локо-банк. Представитель кредитной организации сказал РБК, что долг компании перед ней составляет около 350 млн руб. Татьяна Лавренова утверждает, что размер задолженности — около 230 млн руб.

Обещания без подтверждений

Арест Ковальчука может помешать урегулированию долгов перед покупателями недостроенных апартаментов, утверждает представитель бизнесмена. «Ковальчук весь последний год активно занимался решением проблемы с лофтами, привлекал в проекты инвесторов и урегулировал задолженности с банками. Кроме Ковальчука никто не заинтересован в исполнении обязательств перед дольщиками», — считает Лавренова.

Опрошенные РБК соинвесторы проектов Red Development разделились в оценках последствий ареста Ковальчука. Так, руководитель инициативной группы соинвесторов проекта Loft Time Арман Саркисян подтверждает слова Лавреновой. «После ареста [Ковальчука] весь процесс согласования возможных путей решения может полностью остановиться, — считает Саркисян. — Надеюсь, что суд изменит свое решение».

В то же время представитель другой группы соинвесторов, Александра Кошелева, утверждает, что никаких документов под обещаниями Алексея Ковальчука не было. «Нам просто предлагали добавить по нескольку десятков миллионов рублей на достройку объекта, не предлагая ничего взамен, — говорит она. — Думаю, что после ареста процесс пойдет быстрее, как было после ареста Сергея Полонского».

Авторы: Алексей Пастушин, При участии Марины Божко
Теги: арест , уголовное дело , дольщики , лофт
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