Американские трубники пожаловались Трампу на контракт компании Абрамовича

Американские трубники возмутились, что канадские заводы Evraz Романа Абрамовича поставят трубы для строительства трубопровода в США. Они призывают администрацию президента США Дональда Трампа принять протекционистские меры

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Производители труб США возмутились, что контракт на $100 млн на поставку труб для Cheniere Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне достался канадскому заводу Evraz North America, входящему в холдинг Evraz Романа Абрамовича. В сообщении, размещенном юридической фирмой Wiley Rein (представляет интересы американских трубников в торговых спорах), говорится, что они проверят компанию на демпинг, потому что, по их данным, Evraz ввозил в первом квартале этого года трубы большого диаметра в США по ценам ниже их себестоимости.

В сообщении не приводятся конкретные данные по ценам и себестоимости таких труб в США. Торговый советник американской ассоциации производителей труб​ Тим Брайтбилл не ответил на запрос РБК. Представитель Evraz от комментариев отказался.

В первом квартале 2017 года Evraz North America произвел 166 тыс. т трубной продукции, увеличив объем выпуска на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет восстановления спроса на нефтегазовые трубы и истощения запасов на складах дистрибьюторов из Западной Канады, следует из материалов компании. При этом средние цены на трубы у компании составили около $986 за 1 т.

В марте 2017 года члены ассоциации американских производителей труб (American Line Pipe Producers Association) поддержали меморандум президента США Дональда Трампа о предпочтении труб и стали американского производства при строительстве трубопроводов в стране. Однако это не помешало ​крупному американскому экспортеру СПГ Cheniere Energy выбрать поставщиком для проекта трубопровода Midship Pipeline «дочку» российской компании — Evraz North America, который производит трубы большого диаметра в Канаде. «Это серьезная потеря, которая напрямую затрагивает сотни американских рабочих», — сокрушается Брайтбилл (его слова приводятся в сообщении). Ассоциация американских трубников настоятельно призывает администрацию Трампа предотвратить потери американских производителей, заказы которых достаются канадским заводам Evraz, добавил он.

320-километровый трубопровод Midship Pipeline должен связать юго-восток США с побережьем Мексиканского залива. ​Для реализации проекта Cheniere Energy потребуется около 105 тыс. т труб диаметром 36 х 30 дюймов. По данным Wiley Rein, руководство Cheniere ранее заявляло о намерении компании закупать трубы внутри страны. Однако Evraz удалось убедить Cheniere и других американских клиентов, что компания не столкнется с пошлинами и квотами, которые вступят в силу после завершения расследования о влиянии импорта стали на национальную безопасность, так как протекционистские меры не затронут канадских производителей.

8 июня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента США представит доклад о влиянии импорта стали на национальную безопасность на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Evraz является единственным производителем труб большого диаметра в Канаде. Компании принадлежат заводы по производству труб, проката и рельсов в США: Evraz Portland и Evraz Pueblo и четыре завода в Канаде (Evraz Regina, Evraz Camrose, Evraz Calgary и Evraz Red Deer). В конце мая на одном из канадских заводов компании (Evraz Regina) члены профсоюза рабочих (объединенной организации сталеваров 5890) проголосовали за забастовку в ответ на невыгодные условия труда.

Evraz получил активы в Северной Америке в 2008 году, когда выкупил вместе с ТМК трубный бизнес канадской IPSCO за $4 млрд у шведской SSAB. ​