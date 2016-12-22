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Основатель ювелирной сети «585» купил комплекс зданий в центре Москвы
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Основатель ювелирной сети «585» купил комплекс зданий в центре Москвы
Совладелец ювелирной сети «585» Александр Смирнов на фоне падения спроса на украшения инвестировал в офисную недвижимость. Он купил бизнес-центр у Казанского вокзала. Сделка оценивается в 800 млн руб.

Вложился в офисы

О том, что предприниматель Александр Смирнов (владеет 50% ювелирной сети «585») купил бизнес-центр на ул. Новорязанская, 8а, РБК рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости. Продавцом, по их словам, выступила одна из структур «Росатома». Речь идет о четырех корпусах общей площадью в 15,8 тыс. кв. м, расположенных у Казанского вокзала в центре Москвы. Крупнейший из них, шестиэтажный корпус площадью 12,6 тыс. кв. м, построен в 1939 году в стиле сталинского ампира.

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости (есть в распоряжении РБК) указано, что с 9 февраля 2017 года собственником зданий является ООО «Нептун-Инвест». Прежний собственник — ОАО «Государственный специализированный проектный институт» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В базе СПАРК указано. что генеральный директор и владелец «Нептун-Инвест» — Александр Смирнов.

В пресс-службе «Росатома» и сети «585» к моменту публикации не ответили на вопросы РБК.

Максимальная стоимость купленных Смирновым зданий — от 1,2 млрд руб. до 1,5 млрд руб., считает партнер Colliers International Станислав Бибик. С учетом того, что продавцом выступила госкорпорация, избавляющаяся от непрофильной недвижимости, цена продажи могла быть ниже — на уровне 800 млн руб., подсчитал управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. «Сейчас новый собственник проводит обновление помещений, чтобы часть из них сдавать в аренду как традиционные офисы, а другую часть — переоборудовать под коворкинг», — знает Лукашев. Рыночная ставка аренды для этого здания может быть в районе 18–19 тыс. рублей за 1 кв. м в год, оценивает директор департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константин Лосюков.

«Росатом» продает свою недвижимость в рамках исполнения соответствующего поручения президента. В начале 2016 года Владимир Путин напомнил госкомпаниям о необходимости приватизации непрофильных активов, писали «Ведомости». До 10 июля 2016 года правительство должно было определить порядок оценки и продажи каждого непрофильного актива, а к 1 сентября требовалось составить аналогичные программы продажи активов в отношении «дочек» госкомпаний и унитарных предприятий. Результаты необходимо было предоставить до 20 октября прошлого года.

Не только серьги

Для Александра Смирнова покупка коммерческой недвижимости может стать хорошей диверсификаций бизнеса, говорит Лукашев. Ранее об интересе предпринимателя к офисному рынку не было известно. В мае «Ведомости» сообщили, что другая структура бизнесмена — ООО «Альтаир-Престиж» намерена купить наземно-подземный гаражный комплекс площадью 15,6 тыс. кв. м по адресу Большая Тульская, 19. Помимо парковочных мест в комплексе есть также офисные и торговые площади, автотехцентр, автомойка и помещения для хранения шин. Однако доля офисных и торговых площадей в комплексе минимальна, знают опрошенные РБК риелторы.

Антон Петров, партнер Александра Смирнова по ювелирной сети, не новичок в сегменте коммерческой недвижимости — он владеет торговым центром Vanity Opera в Санкт-Петербурге, а также девелоперскими проектами во Всеволжске и у «Площади трех вокзалов» в Москве.

Ненужные украшения

Совладелец «585» Антон Петров оценивал совокупный оборот своего ювелирного и строительного бизнесов в 2016 году примерно в 45 млрд руб.

Продажи ювелирных изделий в России сократились на 11% в 2016 году по сравнению с 2015 годом, до 33,8 тонн, по данным Всемирного золотого совета (World Gold Coucil). Падение спроса на ювелирные изделия — это общемировая тенденция, всего продажи ювелирных изделий, по данным совета, сократились в 2016 году на 15%.

Доля россиян, покупающих ювелирные изделия, сокращается с каждым годом, подтверждают данные исследовательского холдинга «Ромир». По данным опросов, в 2014 году о покупках ювелирных изделий в течение года рассказали только 5% опрошенных, в 2015 году — 3%, в 2016 году — 2%. За первое полугодие 2017 года их также приобрели только 2% россиян, хотя на остальных крупных покупках — например, бытовой технике, автомобилях — они стали экономить меньше.

Ювелирный рынок, как и другие отрасли, связанные с потребительским спросом, переживает не лучшие времена уже около трех лет, говорит генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. Средняя рентабельность продавцов изделий составляет около 8%, рассказывает он. По его словам, люди откладывают покупку украшений, однако свободных средств у них так и не появляется.

На фоне продолжающегося снижения спроса с рынка выбывают крупные игроки. Так, в мае 2017 года оптовую компанию ювелирного холдинга «Адамас» признали банкротом. Сеть «Яшма» была признана банкротом еще в январе 2017 года, в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 7 млрд руб.

Авторы: Алексей Пастушин, Анастасия Демидова
Теги: сделка , Москва , офисы , ювелирные изделия , «Росатом» , Инвестиции , 585
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