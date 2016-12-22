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Правительство одобрило льготы для нефтяников в обмен на рост добычи
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Правительство одобрило льготы для нефтяников в обмен на рост добычи
Бизнес, 16:01
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Правительство одобрило льготы для нефтяников в обмен на рост добычи
Правительство одобрило идею Минэнерго о том, как предоставить льготы для обводненных нефтяных месторождений. Чтобы частично компенсировать выпадающие доходы бюджета, нефтяники должны будут увеличить добычу
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

РБК удалось ознакомиться с протоколом совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича от 28 августа, на котором обсуждали льготы по НДПИ для сильно обводненных нефтяных месторождений. Федеральный чиновник, участвовавший в этом совещании, подтвердил подлинность документа. 

Дискуссия о льготах идет уже больше полугода. Первой с просьбой снизить НДПИ для одного из своих крупнейших месторождений — Самотлора — в правительство обратилась «Роснефть» еще в конце 2016 года. Минфин был резко против, оценивая выпадающие доходы бюджета в 80 млрд руб.

Позже льготы попросили другие крупнейшие нефтяные компании: «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз». Минэнерго поддерживало предложение компаний при обсуждениях в правительстве: в итоге бюджет заработает, так как компании увеличат добычу, а значит, налоговую базу, указывало ведомство. Минфин не верил, оценивая выпадающие доходы с учетом льгот для этих компаний в 150 млрд руб. 

Теперь Минэнерго предложило схему, которая позволит обезопасить бюджет, и Дворкович ее поддержал, следует из протокола.

Кто выиграет от льгот

Минэнерго внесло в правительство законопроект о льготах для обводненных месторождений в конце июня, говорил министр энергетики Александр Новак. Поправки предполагают, что сниженный НДПИ получат месторождения с обводненностью более 85%, выработанностью в 50–80% и запасами от 115 млн т для месторождений в Ханты-Мансийском АО и от 90 млн т для месторождений в Ямало-Ненецком АО, рассказывает источник РБК, близкий к одному из профильных министерств. Такие критерии определены для того, чтобы у каждой компании «прошло» по одному месторождению, объясняет он. В результате льготы могут получить Самотлор «Роснефти», ​Федоровское «Сургутнефтегаза», Суторминское «Газпром нефти» и Тевлинско-Русскинское ЛУКОЙЛа, объясняет он. Действие льгот по НДПИ для старых обводненных месторождений может распространиться на участки с суммарной добычей в 40 млн т нефти, говорил в июне журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Предполагается, что эти льготы заработают в 2018 году. 

Виртуальная нефть, реальные налоги

Нефтяники должны будут увеличить добычу, чтобы частично компенсировать выпадающие доходы бюджета, говорится в протоколе. Рост добычи будет зафиксирован в новых проектных документах, которые сейчас компании защищают в Роснедрах, объясняет источник РБК, близкий к одному из профильных министерств. Если компании не удалось достичь новой плановой добычи, она все равно должна будет заплатить НДПИ с этого объема нефти, говорится в протоколе. Схема пересчета налоговой нагрузки будет зафиксирована в постановлении правительства. Но нефтяники получили и послабление: если компания перевыполнит план и добудет больше, налоги она заплатит с фактического объема добычи, но при этом в следующем году плановый уровень добычи для нее будет снижен, следует из документа.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» пока не ответили на вопросы РБК. С учетом схемы, предложенной Минэнерго, у бюджета будут выпадающие доходы только в первые два года, на третий год бюджет компенсирует это падение, а на четвертый год получит плюс, говорит источник РБК, близкий к одному из профильных ведомств.

У всех министерств свои расчеты, но и они будут пересмотрены после того, как компании утвердят новые проектные документы, сказал собеседник РБК.

Представители Минфина и Минэнерго пока не ответили на запросы РБК. Представитель Дворковича отказался от комментариев.

«Роснефть» и другие

Дворкович также поручил Минэнерго проработать вопрос о «возможности дифференциации сроков начала применения льгот» (2018 год и последующие годы). Один из вариантов — предоставить льготы по НДПИ для «Роснефти» раньше, чем для других компаний, чтобы сгладить выпадающие доходы, сказал РБК федеральный чиновник. По его словам, этот вариант обсуждался на совещаниях в правительстве.

Возможно, придется сдвинуть сроки для всех компаний, говорит источник РБК, близкий к одному из министерств. «Фиксировать льготы с начала 2018 года есть смысл только в том случае, если компании действительно смогут увеличить добычу, но они пока даже не утвердили новые проектные документы, — объясняет он. — Компаниям нужно увеличить инвестиции в добычу, но пока сохраняется неясность, никто не спешит тратить деньги на дополнительное бурение».

Окончательное решение о предоставлении льгот нефтяникам пока не принято, правительство продолжает изучать вопрос, следует из протокола.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Минэнерго , льготы , НДПИ
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