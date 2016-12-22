Совладельцу «Юлмарта» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 млрд руб.

Дмитрию Костыгину, совладельцу «Юлмарта», предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере кредитования на 1 млрд руб. при оформлении кредита Сбербанка. Вопрос о мере пресечения для него решается, уточнили в СК

Дмитрий Костыгин (Фото: Семен Кац для РБК )

Совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину предъявили официальное обвинение в мошенничестве в сфере кредитования, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СК).

«По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт», — заявили в СК.

Сбербанк перечислил по договору 1 млрд руб. на счет «Юлмарта», которыми, как считает следствие, «обвиняемый распорядился по своему усмотрению».

Об обращении в правоохранительные органы представитель Сбербанка рассказал РБК 10 октября. В тот же день следователи и экономическая полиция в Санкт-Петербурге провели обыски в квартире совладельца сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, кредитора компании Олега Морозова и бывшего генерального директора интернет-холдинга Сергея Федоринова.

Источник в Сбербанке рассказал тогда, что «Юлмарт» получил в банке кредит в размере 1 млрд руб. в апреле 2016 года и выплатил проценты за его обслуживание на сумму 69,3 млн руб. Но уже осенью 2016-го обслуживание кредита было прекращено. «Исходя из информации, которой мы располагаем, на момент получения кредита лица из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта» не просто прорабатывали возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимали вполне конкретные шаги для этого», — заявил РБК собеседник в Сбербанке.

Адвокат задержанного Константин Добрынин охарактеризовал происходящее как элемент «уголовного корпоративного давления». «Учитывая, что фактически всем процессом руководят из Сбербанка, сложно пока рассчитывать на правовую адекватность», — считает он. «Менеджмент [банка] ведет себя хуже силовиков, поскольку, находясь в перманентных переговорах и судебных разбирательствах, они считают правильным возбуждать уголовные дела в качестве силового аргумента в хозяйственном споре», — сказал Добрынин.

Как ранее писал РБК, совокупный размер претензий Сбербанка к «Юлмарту» составляет 2,43 млрд руб. В эту сумму входят 1 млрд руб. задолженности по кредиту и 1,43 млрд руб. долга компании по схеме факторинга от Сбербанка.

«Юлмарт» — крупный ретейлер электроники и бытовой техники, его выручка по итогам 2016 года составила 51,7 млрд руб.