«Росатом» создал трейдера для торговли ураном

«Росатом» создал международного уранового трейдера вслед за казахстанской компанией «Казатомпром», которая является лидером на рынке. Потребители стали чаще покупать уран на споте, а не по долгосрочным контрактам, отмечает эксперт

«Дочка» «Росатома» Uranium One создала уранового трейдера в Швейцарии, сообщили в компании. Эта структура создана для того, чтобы упрочить позиции корпорации на мировом спотовом рынке, участниками которого помимо энергохолдингов также являются финансовые инвесторы.

«Создание трейдинговой компании является ответом на новые реалии и тренды рынка», — заявил президент Uranium One Василий Константинов, слова которого приводятся в сообщении Uranium One, занимающей около 9–10% мирового рынка урана. Он отметил сокращение сроков контрактации и переход от долгосрочных к среднесрочным и спотовым контрактам. Представитель Uranium One отказался комментировать, какую долю на спотовом рынке урана компания занимает сейчас.

Кроме того, компания сообщила, что планирует развить новое направление — «торговлю металлами и минералами, востребованными в «новой» и атомной энергетике». Представитель Uranium One отказался комментировать, о каких именно металлах идет речь.

Традиционно на споте торговалось только 20% урана, основные объемы продавались по долгосрочным контрактам. С 2006 по 2010 год всего около 39 млн фунтов закиси-окиси урана (U 3 O 8 ) продавалось на спотовом рынке ежегодно против 200 млн фунтов, законтрактованных на долгосрочной основе. Но в 2016 году долгосрочные контракты были заключены только на 66 млн фунтов, а на условиях поставки в пределах 12 месяцев продано 46 млн фунтов уранового концентрата, говорится на сайте одного из крупнейших производителей этого сырья — канадской Cameco, которой принадлежит трейдер Nukem.

Константинов также отмечает, что трейдеры стали конкурировать на мировом рынке урана в области долгосрочных контрактов, которые обычно подписывались напрямую с производителями. «Связано это с тем, что многие мировые энергокомпании расширили перечни потенциальных поставщиков, традиционно состоявшие только из числа производителей урана, за счет трейдинговых компаний», — пояснил он.

Большинство трейдеров урана на рынке принадлежит производителям. В прошлом году собственного трейдера Kazakatom создал и лидер мирового рынка «​​Казатомпром», добывающий 24,2% всего урана в мире. Аналитики ждали, что это подстегнет цены на уран на споте, которые обрушила авария на японской АЭС «Фукусима», случившаяся в 2011 году, но сырье по-прежнему торгуется на низких уровнях: по данным ​отраслевой консалтинговой компании Ux Consulting Co (UxC), на начало сентября U 3 O 8 стоил $20,25 за фунт. По данным TradeTech на конец 2010 года, цена фунта U 3 O 8 достигала $62.

Индия и Китай задают тренд рынка, они стали чаще восполнять дополнительные потребности в уране на спотовом рынке — вот атомщики и увидели новую нишу, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его словам, этот рынок довольно закрытый, ураном торгуют всего около десятка мировых игроков, являющиеся также его производителями.