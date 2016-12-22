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Фонды Baring Vostok увеличили долю в сети «ВкусВилл» почти вдвое
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Фонды Baring Vostok увеличили долю в сети «ВкусВилл» почти вдвое
Бизнес, 18:27
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Фонды Baring Vostok увеличили долю в сети «ВкусВилл» почти вдвое
Фонды Baring Vostok увеличили долю в сети «ВкусВилл», специализирующейся на продаже фермерских продуктов. Бизнес заинтересовал инвесторов из-за возросшей популярности натуральных продуктов среди россиян

Фонды под управлением Baring Vostok увеличили свою долю в сети «Вкусвилл». По данным ЕГРЮЛ, с 4 сентября 2017 года кипрская Moestino Investments (на 97% принадлежит Baring Vostok Fund Nominees, и еще на 3% — Baring Vostok Investments) увеличила свою долю в ООО «ВкусВилл» почти вдвое — с 6,76% до 12,16%.

Миноритарным акционером сети фонды стали в середине 2016 года, сообщала газета «Ведомости». Увеличение доли РБК подтвердил партнер Baring Vostok Capital Partners Константин Повстяной. По его словам, «данное увеличение доли — второй транш изначальной сделки».«Мы довольны развитием компании и ее рыночными позициями», — добавил он. Представитель «Вкусвилл» от комментариев отказался.

Доля основного владельца компании «Вкусвилл» — ООО «Проект Избенка» — с сентября 2017 года уменьшилась соответственно на 5,4% до 86%. ООО «Проект Избенка» на 100% принадлежит Евгению Лисицыну через АО «Эволюционная цель». Еще 1,79% у основателя сети Андрея Кривенко.

«ВкусВилл» управляет одноименной сетью супермаркетов площадью 80-22 кв. м и небольшими магазинами молочных продуктов «Избенка» (площадь 15-20 кв м). Первый магазин «Избенка» Кривенко открыл в 2009 году. К концу 2016 года в сети работали 300 магазинов «ВкусВилл» и 125 магазинов «Избенка». Основная специализация форматов — продажа фермерских продуктов.

Стоимость сделки, вероятнее всего, предполагает оценку всего «ВкусВилл» на уровне 10 млрд руб., подсчитал генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Выручка компании в 2016 году выросла в три раза год к году до 18 млрд руб., чистая прибыль выросла в два раза до 432 млн руб. По итогам 2017 года выручка может приблизиться к 35 млрд руб., а по итогам 2018 года — к 50 млрд. руб, прогнозирует Бурмистров. Это позволит сети войти в десятку крупнейших по обороту ретейлеров московского региона, подчеркивает он.

Спрос на свежие и фермерские продукты растет уже несколько лет подряд, подтверждает партнер Deloitte Егор Метелкин. Поэтому сейчас такой бизнес интересен для инвесторов, добавляет он. «Несмотря на то, что российские покупатели все еще находятся в режиме экономии, они не хотят делать уступку в области качества продуктов», — говорится в исследовании Nielsen по итогам второго квартала 2017 года. Кроме того, россияне стараются питаться правильно, подчеркивается в исследовании. Из всех опрошенных респондентов 67% заявили, что изучают состав продукта перед его покупкой.

По словам Метелкина, на этот тренд обратили внимание не только специализированные магазины, но и крупные супермаркеты и гипермаркеты.

Крупнейший ретейлер на российском рынке X5 Retail Group планирует открыть в своих «Пятерочках» 5 тыс. фирменных отделов с фермерской продукцией в формате shop-in-shop на условиях субаренды. Качество свежих продуктов для россиян немного важнее низких цен даже в кризис, следует из данных исследования UBS. На их качество обращают внимание около 83% покупателей. Россияне в целом внимательно относятся к этой категории: хорошая выкладка и большой выбор свежей продукции важны для 79 и 73% соответственно.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: ретейлер , Baring Vostok , «ВкусВилл»
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