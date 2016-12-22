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Dow Jones по ошибке объявил о покупке Google компании Apple
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Dow Jones по ошибке объявил о покупке Google компании Apple
Бизнес, 18:50
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Dow Jones по ошибке объявил о покупке Google компании Apple
Согласно ошибочно переданным сообщениям, Google готов был заплатить за Apple $9 млрд
Фото: Robert Galbraith / Reuters

Агентство деловых новостей Dow Jones Newswires (DJ) по ошибке объявило о готовящейся сделке, в результате которой Google должен был стать владельцем Apple, выплатив за нее $9 млрд, сообщает CNBC.

В сообщении DJ отмечалось, что возможность такой сделки была прописана в завещании Стива Джобса.

Вскоре после выпуска сообщений DJ выпустило опровержение, попросив клиентов не обращать на них внимания.

«Сообщения были опубликованы вследствие технической ошибки. В настоящее время они удаляются. Просим прощения за ошибку», — отмечалось в сообщении DJ.

В CNBC пояснили, что ошибка DJ вряд ли могла серьезно сказаться на рынке, так как названная в сообщении цена $9 млрд выглядела очевидно невозможной — рыночная капитализация Apple в настоящее время превышает $800 млрд.

По данным на 18:45 мск, стоимость одной акции Apple на бирже Nasdaq составляла $155,55, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Автор: Евгений Калюков.
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